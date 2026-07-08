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EUREX/Renten-Futures mit Ölpreis-Anstieg leichter

DOW JONES--Leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Die Anleihemärkte warten gespannt auf das Protokoll der vergangenen Fed-Sitzung unter ihrem neuen Chef. Belastend wirkt aktuell der Anstieg des Ölpreises. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 47 Ticks auf 125,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,77 Prozent und das -tief bei 125,60 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 52.209 Kontrakte. Der Buxl-Future gibt 74 Ticks auf 107,52 Prozent ab - der Bobl-Future 23 Ticks auf 114,63 Prozent.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 02:47 ET (06:47 GMT)

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