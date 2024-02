EUREX/Renten-Futures nach starken US-Daten weiter unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas besorgt blicken Händler am Freitagmorgen auf die Renten-Futures, die europaweit weiter abrutschen. Am Vortag hatten erneut bessere US-Konjunkturdaten wieder einmal die Frage aufgeworfen, warum überhaupt in den USA die Zinsen schnell gesenkt werden sollen. Unter anderem stiegen sowohl die US-Import- als auch die Exportpreise stärker, ebenso der Philadelphia-Fed-Index. Entsprechend zogen die Renditen der US-Bonds wieder an. Auch die deutschen Renten-Futures fallen daher vor allem auf den längeren Terminen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 34 Ticks auf 133,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,54 Prozent und das Tagestief bei 133,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 27.000 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures fällt um 74 Ticks auf 133,18 Prozent. Der Bobl-Futures büßt 15 Ticks ein auf 116,75 Prozent.

