EUREX/Renten-Futures starten freundlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind die deutschen Renten-Futures am Montag in den Handel gestartet. Auf allen Laufzeiten der Zinskurve geht es nach oben. Übergeordnet im Blick steht bereits die anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 17 Ticks auf 134,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,55 Prozent und das Tagestief bei 134,17 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.950 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 56 Ticks auf 135,82 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 117,56 Prozent.

January 22, 2024 02:21 ET (07:21 GMT)