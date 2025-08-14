DAX24.185 +0,7%ESt505.363 +0,5%Top 10 Crypto16,70 +0,8%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.046 -0,9%Euro1,1710 +0,3%Öl66,10 ±-0,0%Gold3.358 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX startet höher -- Asiens Börsen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
Top News
Treffen zwischen Trump und Putin rückt näher: DAX mit starkem Start Treffen zwischen Trump und Putin rückt näher: DAX mit starkem Start
PVA TePla-Aktie bricht ein: PVA TePla mit verhaltenem ersten Halbjahr - Bessere Auftragslage PVA TePla-Aktie bricht ein: PVA TePla mit verhaltenem ersten Halbjahr - Bessere Auftragslage
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

EUREX/Renten-Futures steigen leicht

13.08.25 09:11 Uhr

DOW JONES--Die deutschen Renten-Futures legen am Mittwochvormittag etwas zu. Vor allem im langen Bereich geht es nach taubenhafter Auslegung der US-Inflationsdaten vom Vortag nach oben. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 9 Ticks auf 129,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,33 Prozent und das Tagestief bei 129,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 47.446 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 24 Ticks auf 114,90 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 117,18 Prozent.

Wer­bung

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 03:12 ET (07:12 GMT)