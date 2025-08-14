EUREX/Renten-Futures steigen leicht

DOW JONES--Die deutschen Renten-Futures legen am Mittwochvormittag etwas zu. Vor allem im langen Bereich geht es nach taubenhafter Auslegung der US-Inflationsdaten vom Vortag nach oben. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 9 Ticks auf 129,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,33 Prozent und das Tagestief bei 129,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 47.446 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 24 Ticks auf 114,90 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 117,18 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 03:12 ET (07:12 GMT)