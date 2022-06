EUREX/Renten-Futures trotz Inflationssprung kaum verändert

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Erneute Überprüfung von Glyphosat durch EPA -- Deutsche Telekom, Credit Suisse, Beiersdorf, adidas im Fokus

TotalEnergies steigt bei Wasserstoff-Projekt in Indien ein. BVB hat offenbar Interesse an Ex-Frankfurter Haller. Sonos-Aktie: Gratis-Lautsprecher durch Versandfehler in den USA. BioNTech, Pfizer & Moderna: Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde für Corona-Impfungen für kleine Kinder.