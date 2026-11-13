EUREX/Renten-Futures unter Druck durch US-Renditeanstieg

13.11.26 08:22 Uhr

DOW JONES--Mit deutlichem Verkaufsdruck sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Grund ist der ungebremste Anstieg der US-Renditen. Die bearische Verflachung der US-Zinskurve halte auch den Druck auf Bundesanleihen und andere Europäer aufrecht, heißt es von den Experten der Commerzbank. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 33 Ticks auf 122,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,14 Prozent und das Tagestief bei 121,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.723 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 70 Ticks auf 105,14 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 13 Ticks auf 112,98 Prozent.

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DJG/mod/cln

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November 13, 2026 02:22 ET (07:22 GMT)