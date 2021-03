EUREX/Renten-Futures vor Verfall und EZB mit gemixten Vorzeichen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit gemischten Vorzeichen zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 13 Ticks auf 174,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,06 Prozent und das Tagestief bei 173,63 Prozent. Nach der Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Vorabend blickt der Markt nun auf die EZB-Sitzung kommende Woche und das Rollen in die neuen Juni-Kontrakte. Im langlaufenden Buxl-Futures geht es weiter abwärts um 18 Ticks auf 208,82 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen 7 Ticks auf 134,58 Prozent.

