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EUREX/Renten-Futures wenig bewegt - EZB-Umfrage, Wahlen und Frankreich-Rating im Blick

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitag. Bewegungen finden aktuell in Verschiebungen auf der Zinskurve statt. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 1 Tick auf 120,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,84 Prozent und das Tagestief bei 120,70 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 37.156 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 8 Ticks auf 102,38 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 112,30 Prozent.

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Insgesamt hätten Anleihen angesichts des spärlichen Daten- und Angebotskalenders für heute Chancen, sich vor dem Wochenende weiter zu stabilisieren, heißt es von der Commerzbank. Die wichtigste Datenveröffentlichung sei die EZB-Umfrage zu den Inflationserwartungen. Es dürfte kaum überraschen, wenn die Ergebnisse leicht über denen des Vormonats liegen sollten, und die Einschätzung der EZB nicht änderten. Politische Risiken könnten sich aber aus den Landtagswahlen ergeben.

Wichtig sei auch Frankreich. Für das Land stehe eine Rating-Überprüfung an, bei der das Risiko einer Herabstufung durch Scope bestehe.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)

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