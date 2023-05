EUREX/Renten-Futures wenig verändert - Warten auf EZB-Entscheid

FRANKFURT (Dow Jones)-- Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung in den USA werde nun mit Spannung auf die EZB-Erhöhung am Mittag und vor allem die begleitenden Aussagen gewartet. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 3 Ticks auf 136,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,66 Prozent und das Tagestief bei 136,22 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.748 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 10 Ticks auf 140,56 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Tick auf 118,46 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2023 02:48 ET (06:48 GMT)