EUREX/Renten-Futures ziehen an - Spread zu Frankreich im Fokus

DOW JONES--Aufwärts geht es am Mittwochmorgen bei den deutschen Renten-Futures. Händler sehen weiter Umschichtungen aus französischen Staatsanleihen. Die Bond-Spezialisten der Commerbank weisen darauf hin, dass ein Anstieg der Renditedifferenz (Spread) zwischen französischen und deutschen Anleihen auf über 90 Basispunkte negativ gesehen würde. Aktuell bewegt er sich um 86 Bp.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 20 Ticks auf 128,73 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,74 Prozent und das Tagestief bei 128,49 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.698 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 46 Ticks auf 114,56 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 11 Ticks auf 117,95 Prozent.

October 08, 2025 02:45 ET (06:45 GMT)