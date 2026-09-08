DAX 26.007 -0,2%ESt50 6.404 +0,2%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,24 ±0,0%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 67.402 -0,9%Euro 1,1625 +0,0%Öl 98,3 +1,3%Gold 4.406 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EUREX/Renten-Futures zum Kontraktwechsel kaum verändert

DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Dienstag. Gewartet wird auf die Handelseröffnung der US-Anleihen nach dem langen Feiertagswochenende. An der Terminbörse Eurex ist zudem letzter Handelstag der September-Kontrakte. Der neue Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 121,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,95 Prozent und das Tagestief bei 121,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.064 Kontrakte. Der Buxl-Futures notiert unverändert bei 102,74 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 112,96 Prozent.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.