EUREX/Risikolaune bei Renten-Futures steigt

DOW JONES--Fester zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Ein ständiger Rückgang bei der Risikoaversion dank Ölpreis-Entspannung und starker Quartalszahlen aus Europa sorgt wieder für Käufe. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 42 Ticks auf 125,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,39 Prozent und das Tagestief bei 125,08 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 51.562 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures steigt sogar um 70 Ticks auf 108,60 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 23 Ticks auf 115,45 Prozent.

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May 06, 2026 02:47 ET (06:47 GMT)