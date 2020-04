EUREX/Steigender Risikoappetit drückt Renten-Futures

FRANKFURT (Dow Jones)--Abwärts geht es am Freitagmorgen mit den deutschen Renten-Futures. Auf allen Laufzeiten der Zinskurve kommen die Kontrakte zurück. Grund ist die steigende Risikolaune dank guter Nachrichten über mögliche Medikamente gegen Covid-19. Entsprechend fällt der Bedarf an Anlagen in vermeintlich sicheren Häfen wie Rentenpapieren. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 16 Ticks auf 172,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,67 Prozent und das -tief bei 172,17 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 62 Ticks auf 214,14 Prozent. Der Bobl-Futures verliert -5 Ticks auf 135,21 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2020 02:38 ET (06:38 GMT)