EUREX/Zielunterstützung im DAX-Future hält

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.15 Uhr 23 auf 16.240 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.298 und das -tief bei 16.240 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.888 Kontrakte. Damit notiert der Future laut Marcel Mußler genau in der Zielunterstützung. Die nächsten Kaufsignale sieht der technische Analyst am Abwärtstrend bei 16.278 bis 16.240 und am Vorgängertief bei 16.300 Punkten.

May 23, 2023 02:25 ET (06:25 GMT)