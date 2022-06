Apple-Aktie: Auch was Auto-Fans

€uro am Sonntag

von David Heintz, Euro am Sonntag



Neu ist die "tiefere Integration mit der Hardware des Autos", in Zukunft sollen zentrale Systeme im Fahrzeug wie Geschwindigkeit, Tankfüllung oder Ölstand direkt ausgewertet werden. Die Software Carplay wurde in Kooperation mit 14 Marken entwickelt, auch die deutschen Premium-Autohersteller Mercedes, Audi und Porsche gehören dazu. Die Neuerungen für Apple Watch, iPhone, iPad und Mac fielen spärlich aus.

Zu den größten Änderungen gehören mehr Anpassungsmöglichkeiten für den Sperrbildschirm. An Hardware wurde die nächste Notebook-Generation mit dem hauseigenen M2 Chip vorgestellt. Spekulationen über die Vorstellung einer VR-Brille wurden enttäuscht, der große Sprung blieb hier aus.

Alltag: Auch wenn die große Überraschung dieses Mal auf der Konferenz ausblieb, bleibt die Aktie ein Kauf für Langfrist-Anleger.

















