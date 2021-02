BP: Hart getroffen - BP-Aktie unter Druck

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



Den britischen Konzern trifft es stärker als erwartet. Erstmals in einer Dekade rutschte BP im Gesamtjahr in die roten Zahlen. Das drückt den Aktienkurs. Im vierten Quartal schrumpfte der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 96 Prozent auf nur noch 115 Millionen Dollar, Analysten hatten netto 370 Millionen erwartet.

Für das Gesamtjahr schrieb der Konzern 5,7 Milliarden Dollar Verlust, nach zehn Milliarden Dollar Gewinn im Vorjahr. Hohe Abschreibungen und Investitionen in Energie aus regenerativen Quellen belasten zusätzlich.

