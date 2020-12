Dollar Tree-Aktie: US-Billigheimer nimmt Fahrt auf

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie derzeit laufen sie besonders gut. Der Konzern aus Chesapeake in Virginia betreibt in 48 US-Bundesstaaten insgesamt 15 479 Shops und baut sein Filialnetz beständig aus. Für das dritte Quartal legte Dollar Tree soeben starke Zahlen vor.

Mit 6,18 Milliarden Dollar Umsatz im Vergleich zu den von Analysten geschätzten 6,13 Milliarden Dollar und einer Bruttomarge von 31,2 Prozent im Vergleich zur Konsensschätzung von 30,2 Prozent lieferte der Einzelhändler mehr als erwartet. Analysten erwarten ein starkes Schlussquartal mit einem soliden Weihnachtsgeschäft. An der Nasdaq legte der Aktienkurs von Dollar Tree kräftig zu.

Bildquellen: Mary Altaffer/AP

