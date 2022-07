Fresenius Medical Care: Doppelt hochgestuft

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Analyst James Vane-Tempest sieht bei FMC mittlerweile ein "überzeugendes" Chance-Risiko-Verhältnis. Der negative Einfluss eines US-Urteils gegen den Konkurrenten Davita sei übertrieben und kommende Gewinnschätzungen zu konservativ. Sein Kursziel hob der Analyst von 53 auf nun 64 Euro an.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,14 Euro. Dieser Kurs wurde am 15. Juli 2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care-Aktie 33,90 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 43,53 Euro erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen - und das war am 22. Juni dieses Jahres.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

_______________________________