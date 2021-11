Intel: Der Margen-Schreck

€uro am Sonntag

von Sven Parplies, €uro am Sonntag

In den kommenden beiden Jahren werde die Bruttogewinnmarge zwischen 51 und 53 Prozent liegen, dann aber wieder steigen. Früher schaffte Intel 60 Prozent und mehr. Konzernchef Patrick Gelsinger will die Kapazitäten ausbauen, stärker auf Auftragsfertigung setzen und neue Chipgenerationen auf den Markt bringen.

Auch die Prognose für das laufende Quartal kam an der Börse nicht gut an: Während Analysten 1,02 Dollar je Aktie eingeplant hatten, stellt Intel lediglich 90 Cent in Aussicht. Derweil geht der personelle Umbruch weiter. Nachdem Gelsinger im Februar den Chefposten übernommen hat, wird es jetzt auch einen Wechsel im Finanzressorts geben. CFO George Davis verlässt das Unternehmen im Mai.

