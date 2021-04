Kansas City Southern-Aktie: Kanadisches Duell

€uro am Sonntag

von Sven Parplies, €uro am Sonntag

Canadian National Railway will 325 Dollar je Aktie oder insgesamt rund 30 Milliarden Dollar für eine Übernahme auf den Tisch legen. Zuvor hatte Canadian Pacific 25 Milliarden Dollar geboten. Die beiden kanadischen Konzerne haben bereits ein Netzwerk in den USA, könnten dieses aber deutlich erweitern.

Kansas City Southern ist die kleinste der fünf großen US-Frachteisenbahnen, reicht mit ihrem Netzwerk aber bis nach Mexiko hinein. Die Eisenbahn ist in den USA ein wichtiges Transportmittel für Waren und Güter. Die Aktie von Kansas City Southern legte allein vergangene Woche in New York mehr als 15 Prozent zu.

