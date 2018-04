Kion: Was für eine Enttäuschung!

€uro am Sonntag

Bildquellen: KION GROUP

Die Aktie brach nach der Veröffentlichung des Zahlenwerks am vergangenen Donnerstag um fast elf Prozent ein. Und auch am Freitag ging das Kursgemetzel mit über vier Prozent Verlust weiter. Der Auftragseingang der neuen Tochter Dematic schrumpfte im ersten Quartal des laufenden Jahres um 14 Prozent auf 396,3 Millionen Euro. Kion hatte das Segment erst im November 2016 gekauft. Die Sorge, damals zu viel bezahlt zu haben, kehrt damit zurück. Auch auf Konzernebene war der Auftragseingang unerwartet niedrig. In den ersten drei Monaten flossen bloß neue Aufträge im Wert von 1,89 Milliarden Euro in die Bücher - nur 0,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Der operative Gewinn (Ebit) stieg um 4,2 Prozent auf 157,9 Millionen Euro.An der Prognose für 2018 - Auftragseingang zwischen 8,05 und 8,55 Milliarden Euro, Ebit bei 770 bis 835 Millionen Euro - hält Kion fest. Experten erwarten, dass es schwer wird, das zu erreichen.: Aktie fällt unter die charttechnisch wichtige 200-Tage- Linie. Nächste Unterstützung bei 65 Euro. Stopp entsprechend anpassen. Aktie ist eine Halteposition.____________________