Micron Technology-Aktie: Mit einer Überraschung

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Die Auslastung der Hersteller in dem zyklischen Massenmarkt für Chips, die in PCs, Laptops sowie in Netzwerkrechnern (Servern) eingesetzt werden, ist hoch, die Nachfrage weiterhin stark. Das erlaubt es Herstellern wie Micron auch, die Preise zu erhöhen.

Bereits im abgeschlossenen Quartal verdiente der Konzern mit Sitz in Boise im US-­Bundesstaat Idaho besser als erwartet. Gemessen am KGV zählt Micron im Branchenbarometer Philadelphia Semiconductor Index zu den günstigsten Chipaktien.

Die Aussichten bleiben gut. So besteht bei den Speicherkapazitäten der schnellsten Server viel Aufhol­bedarf. Hinzu kommen neue Märkte wie die Autobranche und das Internet der Dinge, das in viele Industrien Einzug hält.

Fazit: Die deutlich positive Reaktion der Anleger auf die guten Zahlen bescherte der Aktie ein neues 15-Jahres-Hoch. Noch günstig.



















