Solutions 30: Das hat System

€uro am Sonntag

Der Umsatz stieg um 51 Prozent auf 177 Millionen Euro, der operative Gewinn (Ebit) überproportional um 56 Prozent auf 14 Millionen Euro. Treiber war der Glasfaserausbau in Deutschland. Die Franzosen schließen im Auftrag von Telekom, Vodafone und Unity Media Haushalte ans Hochgeschwindigkeitsnetz an. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Erträge hier um 90 Prozent. Lediglich in Spanien ging das Geschäft zurück.Vorstandschef Gianbeppi Fortis kündigte kleinere Übernahmen an. Dank zweier Vertragsabschlüsse mit Telekommunikationsanbietern vor Ort soll auch das zweite Halbjahr positiv ausfallen. Fortis sieht zudem Chancen durch die Umstellung des Mobilfunks auf 5G. Mittelfristig wollen die Systemtechniker in den Markt für E-Lade­stationen einsteigen.: Nach Zahlen ist die Aktie um fünf Prozent gestiegen und inzwischen recht hoch bewertet. Das Unternehmen wächst profitabel._____________________