Technotrans: Mit Rekordjahr

Der Hersteller von Systemen zum Temperieren, Filtrieren und Pumpen von Flüssigkeiten, die etwa in der Druckindustrie oder bei Schnellladesäulen für Elektroautos zum Einsatz kommen, erzielte 2017 neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis. Das Geschäftsvolumen stieg dank mehrerer Übernahmen um 35 Prozent auf 205 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) kletterte um 79 Prozent auf über 17 Millionen Euro. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen ein Ebit von 18 bis 20 Millionen Euro sowie Erlöse von 212 bis 220 Millionen Euro in Aussicht.Bis 2020 will Technotrans den Umsatz deutlich auf 300 Millionen Euro steigern. Wachstumstreiber sind unter anderem die Medizintechnik und die Elektromobilität. Die Aktionäre sollen in Form einer höheren Dividende am Unternehmenserfolg teilhaben. Für 2017 will Techno­trans 88 Cent pro Aktie ausschütten - ein Plus von 60 Prozent.: Seit November läuft die Aktie nach unten. Mit den starken Zahlen im Rücken kann sie den Abwärtstrend überwinden.__________________________________