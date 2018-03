TV-Aktien: Quotenkönige im Clinch

€uro am Sonntag

Die Sprüche von Dieter Bohlen sind nicht mehr ganz so giftig wie in früheren Jahren, die Quote reicht nicht an alte Bestwerte heran. Trotzdem gehört die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" auch in der 15. Auflage zu den erfolgreichsten Sendungen der RTL Group . Der Rivale ProSiebenSat.1 hält mit eigenen Castingformaten dagegen, etwa mit Heidi Klums Suche nach Talenten für den Laufsteg.wie das Fernsehpublikum. Die Aktien der beiden großen börsennotierten TV-Konzerne laufen seit mehr als drei Jahren schlechter als der breite deutsche Aktienmarkt. Dabei haben die Medienriesen aus Sicht von Investoren nicht nur Unterhaltungswert, sondern auch Vorzüge, die sich langfristig bezahlt machen könnten.Im Kerngeschäft hängt so ziemlich alles am Werbemarkt. Je mehr Zuschauer eine Sendung erreicht, desto mehr Geld lässt sich mit den aus Sicht des Publikums oft lästigen Werbeinseln verdienen. ProSiebenSat.1 erwartet, dass der Werbeumsatz im deutschen TV-Markt mittelfristig durchschnittlich um zwei bis drei Prozent wächst. Das sind keine überragenden Steigerungsraten, aber immerhin ein wenig mehr als Volkswirte dem deutschen Bruttoinlandsprodukt zutrauen.. Das vergangene Jahr lief vor allem für ProSiebenSat.1 schleppend. Erst durch ein gutes Schlussquartal konnte der Konzern mit seinen TV-Werbeeinnahmen das Vorjahresniveau halten. Angesichts der starken Konjunkturentwicklung in Deutschland ist das enttäuschend. Die Investmentbank JP Morgan sieht dafür mehrere Gründe. So hätten einige Kunden der Konsumgüterindustrie, aber auch Telekom- und Finanzfirmen Probleme und ihre Werbebudgets darum gekürzt. Auch der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sorge für Verunsicherung bei der Werbekundschaft.im TV-Markt. Angeführt von Netflix verschärfen neue Konkurrenten den Wettbewerb. Während beim klassischen Fernsehen die Zuschauer vom Programmzettel der Sender abhängig sind, kann bei Internet-Videodiensten jeder selbst entscheiden, wann er welche Serie oder welchen Film aus dem Angebot sehen will. Auf YouTube produzieren zudem Tausende Privatpersonen eigene Inhalte und haben damit eine ganz neue Medienwelt geschaffen, die vor allem bei jungen Zuschauern Konkurrenz zum klassischen TV-Programm ist.

Neue Fernsehwelt

Während in anderen Branchen etablierte Unternehmen von neuen Konkurrenten aus dem Internet in die Enge getrieben werden, sind die Auswirkungen im TV-Geschäft bislang nicht so dramatisch. Laut Investmentbank JP Morgan ist die Zeit, die Zuschauer in Deutschland vor dem Fernsehgerät sitzen, trotz der Konkurrenz durch neue Medien nahezu unverändert geblieben.



Der technologische Umbruch bietet auch Chancen für die TV-Konzerne. Sie können ihr Programm über das Internet weiter vermarkten und damit zusätzliche Einnahmequellen erschließen. Auch die Werbung kann optimiert werden: Beim sogenannten "Adressable TV" kann bei Kunden, die ihr Programm über das Internet empfangen, Werbung maßgeschneidert platziert werden. Wenn es beispielsweise in Norddeutschland besonders kalt wird, kann in der Region gezielt für Erkältungsmittel geworben werden.



ProSiebenSat.1 hat zusätzlich ein Portfolio an Internetfirmen zusammengekauft, unter anderem das Vergleichs­portal Verivox und die Datingseite Par­ship. Im Idealfall kann der Konzern diese Firmen zu einem späteren Zeitpunkt mit Gewinn abstoßen. Ein Achtungserfolg ist der Einstieg des Finanz­investors General Atlantic, der 25 Prozent der Anteile erworben hat. Mittelfristig könnte die Sparte als eigenes Unternehmen an die Börse gehen.



Auch wenn beide TV-Riesen heute mehr als die Hälfte ihres Umsatzes außerhalb des TV-Werbegeschäfts erwirtschaften, bleibt beim Gewinn das klassische Kerngeschäft der wichtigste Posten. Die RTL Group ist dort breiter aufgestellt: Die Luxemburger senden nicht nur im Hauptmarkt Deutschland, sondern in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Niederlande und Belgien. Zudem ist die Gruppe, deren Geschichte 1924 als Radio Luxemburg begann, ihrem Urmedium treu geblieben.



Um Zuschauer zu binden, sind selbst produzierte Formate wichtig: Bohlens ewige Suche nach einem Superstar oder Heidi Klums Modellshow haben einen ähnlichen Charakter wie Sportveranstaltungen - wer mitfiebert, muss die Sendungen live verfolgen. Während die RTL Group stark auf solche selbst produzierte Formate setzt, spielen bei ProSiebenSat.1 amerikanische Serien eine deutlich größere Rolle - genau diese Inhalte aber gibt es auch bei Streamingdiensten wie Netflix. Das könnte auf längere Sicht zu einem größeren Problem für ProSiebenSat.1 werden.



Quotenkönige sind die TV-Konzerne bei der Dividende. ProSiebenSat.1 will 80 bis 90 Prozent des bereinigten Konzernüberschusses ausschütten, RTL Group 50 bis 75 Prozent. Bei Unternehmen aus anderen Branchen bewegt sich die Quote meist zwischen 40 und 60 Prozent. Entsprechend gehören die Aktien von ProSiebenSat.1 und RTL Group mit Dividendenrenditen von rund sechs Prozent zu den Topwerten in den deutschen Indizes.



Investor-Info

ProSiebenSat.1

Schärferes Bild

Der Konzern hat die Werbeumsätze im Schlussquartal gesteigert und damit seine Schwächephase vorerst überwunden. Im Juni kommt einer neuer Chef, Max Conze vom Staubsaugerhersteller Dyson, und dürfte vor allem im Digitalgeschäft neue Akzente setzen. Das spricht dafür, dass die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzt. Wir sehen das Papier daher als Favoriten unter den TV-Aktien, auch wenn sie nun im DAX gegen Covestro ausgewechselt werden.

RTL Group

Bessere Absicherung

Der MDAX-Konzern wird am Mittwoch seine Jahresergebnisse präsentieren. Analysten erwarten, dass die RTL Group 2018 wie im Vorjahr vier Euro je Aktie ausschüttet. Die Dividende wird über zwei Zahlungstermine im April und September verteilt. Da die Luxemburger im Kerngeschäft stärker als der Rivale auf selbst produzierte Formate setzen, dürfte das Geschäft in schwierigen Phasen stabiler sein. Die Aktie ist eine gute Halteposition.















