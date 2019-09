Wunschanalyse der Woche: Intel-Aktie

€uro am Sonntag

Das stärker anziehende Geschäft mit Chips für Netzwerkrechner (Server) sollte Intel im zweiten Halbjahr neuen Schwung bringen. Der wesentliche Treiber dafür ist der Boom der Cloud-Technologie. Via Web, in der sogenannten Cloud, mieten Firmen Rechenleistung sowie Software, die in Datenzentren von Cloud-Dienstleistern und Softwarekonzernen gespeichert ist. Der dafür notwendige Ausbau und Umbau der Rechenzentren beflügelt das Geschäft des Primus für Serverchips.

Im ersten Halbjahr verlief Intels Geschäft wegen konjunktureller Turbulenzen und hoher Lagerbestände schleppend. In der zweiten Jahreshälfte erwartet Vivek Arya, Analyst der Bank of America Merrill Lynch, rund ein Fünftel mehr Umsatz mit Serverchips. Auf einen Preiskrieg mit dem Rivalen AMD, der ebenfalls über ein starkes Serverchip-Portfolio verfügt, verzichtet Intel. Im Vorfeld der Quartalsbilanz am 25. Oktober legt der Aktienkurs zu. Aktionäre werden am Geschäftserfolg großzügig beteiligt. Von den 28 Milliarden Dollar Cashflow während der vergangenen zwölf Monate flossen 16 Milliarden in Divi­denden und Aktienrückkäufe. Kaufen.

