Wunschanalyse der Woche: Tesla-Aktie

€uro am Sonntag

Aktien in diesem Artikel Tesla 899,90 EUR

1,32% Charts

News

Analysen

von Sven Parplies, Eurto am Sonntag





Mit neuen Fabriken in Berlin und Texas weitet der Elektroauto-Pionier seine Produktion deutlich aus. Der Zuspruch ist groß: Über 241.000 Fahrzeuge hat Tesla allein im dritten Quartal verkauft, mehr als je zuvor. Die Nachfrage dürfte weiter anziehen, auch weil der Kauf von E-Autos in vielen Ländern staatlich gefördert wird. Genauso wichtig: Der Konzern schreibt schwarze Zahlen. Zum neunten Mal in Serie reichte es für einen Quartalsgewinn. Auch Tesla wird in der Pandemie durch Störungen in der Lieferkette gebremst, die Bremsspuren sind aber nicht so deutlich wie bei vielen anderen Autoherstellern.

Der große Streitpunkt bleibt das Bewertungsniveau der Aktie: Teslas Marktkapitalisierung liegt mehr als doppelt so hoch wie die von Toyota und Volkswagen zusammen. Die Kursziele der Analysten aus dem November liegen umgerechnet zwischen 259 und 1.313 Euro, also extrem weit auseinander. Fakt ist: Der Wettbewerb wird härter, weil die Konkurrenz mit Hochdruck eigene E-Autos entwickelt. Tesla aber hat weiterhin einen Vorsprung. Die Aktie hat noch immer Potenzial, ist auf diesem Niveau aber anfällig für Rückschläge.

Anmerkung der Redaktion

Bildquellen: David Calvert/For The Washington Post via Getty, JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images

Branche:Firmensitz:Börsenwert:______________________________