Wunschanalyse der Woche: Vonovia-Aktie

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



Am Mittwoch, 3. August, legt Europas größter Wohnimmobilienkonzern die Bilanz für das erste Halbjahr vor und liefert einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte. Die mit dem Zinsanstieg mittelfristig höheren Refinanzierungskosten, in der Immobilienbranche einer der wichtigsten Faktoren, hatten den Aktienkurs des Branchenprimus zuletzt erheblich belastet. Inzwischen hat sich die Kursentwicklung stabilisiert.

Die Experten des US-Börsendienstes Bloomberg erwarten für das erste Halbjahr eine weitere Aufwertung des Immobilienportfolios. Bei dem für die Verschuldung wichtigen Verhältnis zwischen Krediten und Portfoliowert (loan to value) würde das Vonovia etwas entlasten. Wegen der Übernahme von Deutsche Wohnen rangiert das Verhältnis aktuell am oberen Ende der von Vonovia avisierten Spanne zwischen 40 und 45 Prozent. Die Talfahrt der Akte ist gestoppt, die Zahlen könnten positive Impulse liefern. Mutige steigen jetzt ein.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Anmerkung der Redaktion : Jede Woche können Anleger auf der Hauptseite von finanzen.net abstimmen, welche Aktie besprochen werden soll. Die Abstimmung läuft jeweils bis Mittwoch. Machen Sie mit! Bitte weit nach unten scrollen (rechte Seite)!





















_________________________________

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE