Einhell Germany: Aktie mit Verdopplungspotenzial

€uro am Sonntag

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, valerianic / Shutterstock.com

Die Story ist bisher voll aufgegangen: Seit Empfehlung an dieser Stelle im Juni 2016 hatte sich die Aktie von Einhell Germany zwischenzeitlich auf ein Allzeithoch bei 105 Euro verdreifacht und bringt trotz des Kursrückgangs im vergangenen Jahr immer noch ein Plus von 100 Prozent. Die internationale Expansion des Anbieters von Geräten für Heimwerker und Gärtner läuft auf vollen Touren, auch die Geschäfte in Deutschland laufen rund.der Umsatz um 18,6 Prozent auf 577,9 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern hat sich dabei auf 36,2 Millionen Euro in etwa verdoppelt, das Ergebnis je Aktie auf 6,90 Euro fast verdreifacht. Dabei wurde das Wachstum im vergangenen Jahr noch durch den heißen Sommer mit entsprechender Kaufzurückhaltung der Kunden gebremst. Zudem gab es negative Währungseffekte. Diese lagen nach neun Monaten immerhin bei 17 Millionen Euro.Power-X-­Change zu entwickeln. Bei diesen Geräten können die leistungsfähigen Akkus von einem Produkt ins andere gewechselt werden und ermöglichen so den kabellosen Betrieb der Werkzeuge. Schon nach neun Monaten war der Umsatzanteil dieser Produktlinie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 14 auf 20 Prozent gestiegen., in diesem Jahr den Umsatz um rund fünf Prozent auf 605 Millionen Euro zu steigern. Die Gewinnspanne vor Steuern soll demnach von 6,3 auf 6,6 Prozent zulegen. Damit scheint 2019 schon ein Gewinnanstieg auf etwa 7,50 Euro je Aktie drin. Bis 2022 ist mit einem nochmals deutlich höheren Ergebnis zu rechnen, denn Manager Kroiss will die Erlöse bis dahin auf 830 Millionen Euro steigern. Starkes Wachstum, günstige Bewertung, klarer Kauf.je Aktie bei 11,00 Euro liegen. Der Titel hat mittelfristig das Zeug zum Verdoppler.ISIN: DE 000 565 493 3 Gew./Aktie 2020e: 8,0 €KGV 2020/Dividende: 9,7/1,8 %EK* je Aktie/KBV: 49,02 €/1,4EK*-Quote: 49,0 %Kurs/Ziel/Stopp: 69,00/98,50/46,30 €_________________________________