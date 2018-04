Ich kaufe jetzt: Berkshire Hathaway

€uro am Sonntag

: Gerhard Friedenberger: 1961: Geschäftsführer Gerhard FriedenbergerVermögensverwaltung und Family Office GmbH: 3-D-ZertifikatDie US-Holding Berkshire Hathaway wurde 1955 von Investmentlegende Warren Buffett gegründet. Er und Partner Charly Munger entwickelten in den darauffolgenden Jahrzehnten daraus ein Beteiligungskonglomerat von über 80 Firmen - dazu zählen Konzerne aus der Versicherungs-, Konsum- bis hin zur Technologiebranche. Berkshire zeichnet sich durch eine konstant hohe Ertragskraft (Gewinn/Ebit 2016 bei 33,7 Mrd. US Dollar) und große Finanzreserven aus. Gewinne und Finanzreserven dieser Unternehmen werden seitdem wiederum in den Erwerb größerer Aktienpakete sowie weiterer Unternehmen eingesetzt, die gegenüber ihren Konkurrenten entscheidende Wettbewerbsvorteile haben und so langfristig besonders hohe Renditen versprechen.Unternehmensgewinn und Aktienkurs wuchsen seit Jahrzehnten überdurchschnittlich im Vergleich zum Leitindex S & P 500. Berkshire überzeugt als exzellent gemanagtes Unternehmen seine Aktionäre seit Jahrzehnten und ist ein elementarer Basisbaustein in einem langfristig orientierten Aktienportfolio. Denn auch in Krisenzeiten hat der Wert stets überzeugt._________________________