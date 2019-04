Ich kaufe jetzt: Hudbay Minerals

€uro am Sonntag

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, Celebrian / Shutterstock.com

Name:Geboren:Position:Bestes Investment:Schlechtestes Investment:Angesichts der Angst vor einer globalen Rezession glauben viele Investoren, dass es zu einer sinkenden Nachfrage beim Kupfer kommen könnte. Zwar ist der Preis des Industriemetalls über die letzten Wochen etwas gefallen, doch weisen die extrem niedrigen Lagerbestände sowie die weiter steigende Nachfrage aus China darauf hin, dass ein Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage zunehmend schwierig wird.Der Markt könnte schon bald ins Defizit drehen. Für den längerfristig orientierten Anleger sollte die zukünftige Nachfrage nach Kupfer durch die Einführung von Elektroautos und Windturbinen im Vordergrund stehen. Es zeigt sich zunehmend, dass die Menge an Kupfer, die die Einführung der neuen Technologien benötigen wird, von den derzeit in Betrieb befind­lichen Minen in der Zukunft nicht produziert werden kann.Der Preis des Industriemetalls muss daher steigen, um die milliardenschweren Investition in neue Minen zu motivieren. Daher stellen fokussierte Produzenten wie Copper Mountain und Hudbay Minerals ­attraktive Anlagen mit hohem Hebel zum ­Kupferpreis dar.________________________________