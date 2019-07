Mynaric-Aktie: Die Welt ist nicht genug

€uro am Sonntag

Man denkt an Captain Kirk, Luke Skywalker oder Han Solo - der Krieg der Sterne könnte bald Realität werden. US-Präsident Donald Trump plant eine sechste US-Armee, und zwar im Weltraum. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will im September ein Raumfahrtkommando seiner Luftwaffe schaffen. Das wird todsicher ein gigantisches Geschäft für Rüstungskonzerne. Vordergründig denkt da kaum jemand an Mynaric. Das Unternehmen entwickelt Technologien und Produkte für die Laserkommunikation im Weltraum.

Laser sind der Funktechnologie weit überlegen. Die Übertragungsrate ist 300-mal so hoch wie bei Funk, Laser sind abhörsicher, und ein Lasernetzwerk im All kann das Internet relativ günstig auf den ganzen Globus bringen. Ein Anwendungsgebiet ist Präzisionslandwirtschaft, etwa die kostengünstige Überwachung von Ackerflächen in Hinblick auf Bewässerung oder Schädlingsbefall.

Experten rechnen damit, dass das globale Marktpotenzial 2025 bei 43 Milliarden Dollar jährlich liegen wird. Waren bisher nur Prototypen auf Lager, so ging Mynaric im vergangenen Jahr mit der Serienproduktion von Bodenstationen für die Luftfahrt an den Start. Anfang 2020 soll das erste Weltraumterminal für die Lasertechnologie den Dienst aufnehmen.

Das Unternehmen aus Gilching bei München sieht sich als einziges Unternehmen weltweit mit einem kompletten Portfolio an markt­reifen und einsatzfähigen Produkten in der Nische. Bietet allein die Präzisionslandwirtschaft enormes Potenzial, so könnten auch Militärs die Technologie von Mynaric bald auf die Einkaufsliste setzen. Aber selbst ohne Militärfantasie sind beim Laserexperten schon in zwei bis drei Jahren Umsätze von 100 bis 200 Millionen Euro jährlich und ein Ergebnis um zehn Euro je Aktie vorstellbar.

Fazit: Mynaric ist Technologieführer, das Potenzial ist riesig. Kommt an der Börse Militärfantasie auf, könnte die Aktie durchstarten.

ISIN: DE 000 A0J CY1 1

Gew./Aktie 2020e: 0,50 €

KGV 2020/Dividende: 85,4/-

EK* je Aktie/KBV: 11,50 €/3,7

EK*-Quote: 91,9 %

Kurs/Ziel/Stopp: 42,50/89,50/29,30 €



