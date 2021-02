UMT-Aktie: Das sind doch völlig neue Perspektiven

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





Es kam wie der Blitz aus heiterem Himmel. In der vergangenen Woche meldete UMT die Übernahme der Buchberger GmbH. Das Unternehmen ist auf den Handel von Baugeräten und die Vermietung von Baumaschinen spezialisiert.

Anleger waren irritiert und schickten die UMT-Aktie nach Bekanntgabe der Pläne 50 Prozent nach unten. Denn was will die auf IT-Beratung und -Dienstleistung mit Fokus auf Digitalisierung und mobiles Bezahlen spezialisierte UMT mit einem Bauunternehmen?

Was auf den ersten Blick eigenartig scheint, eröffnet den Aktionären bei genauem Hinsehen schöne Perspektiven. Aber zunächst zum aktuellen Geschäft des Münchner Fintechs: Wie aus gut informierter Quelle zu hören ist, sollen die Prognosen für 2020 zumindest erreicht worden sein. Das wären rund 25 Millionen Euro Umsatz und etwa fünf Millionen Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern. Das Ergebnis lag bei geschätzt 1,50 Euro je Aktie.

Wie zu hören ist, will UMT bei Buchberger seine Stärken ausspielen und das Geschäft digitalisieren. Buchbergers Kunden sollen bald auch per App und Smartphone einkaufen, bestellen und bezahlen können. Auch Endkunden sollen künftig angesprochen werden. Letztendlich sollen Umsatz und Gewinn bei Buchberger deutlich steigen. Aber schon in diesem Jahr dürfte UMT zusammen mit der neuen Tochter einen Umsatz um 50 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von rund zehn Millionen Euro schreiben.

Trotz der jetzt erhöhten Aktienzahl ist dann erneut ein Gewinn von 1,50 Euro je Aktie drin. Zusätzlich soll es hohe Dividenden geben. Ab der Dividendensaison 2022, so ist zu hören, will UMT mindestens einen Euro Dividende je Aktie zahlen. Mit 5er-KGV und einer Dividendenrendite von 13,3 Prozent ist die Aktie spottbillig.

Die Kapitalerhöhung für den Zukauf hat den Börsenwert erhöht. UMT taucht bei mehr Anlegern auf der Liste auf. Kaufen.

ISIN: DE000A2YN702

Gew./Aktie 2021e: 1,50 €

KGV 2021/Dividende: 5,0/13,3 %

EK* je Aktie/KBV: 8,0 €/0,9

EK*-Quote: 92,0 %

Kurs/Ziel/Stopp: 7,30/12,50/4,80 €

* Eigenkapital, eigene Schätzungen.



















__________________________________

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, pupunkkop / Shutterstock.com