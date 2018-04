Frankfurt Intern: Globalmatix mit neuem Partner

€uro am Sonntag

Bildquellen: vectorfusionart/Shutterstock.com, istock photo, Stokkete / Shutterstock.com

Trotzdem gibt Softing - Spezialist für Vernetzungssoftware für Fahrzeuge und Industrie - rund 13,5 Millionen Euro in Aktien für Globalmatix aus. Grund: Globalmatix hat eine Mobilfunklizenz. Künftig wollen die beiden unter dem Dach von Softing eine Telekommunikationsplattform auf den Markt bringen, mit der sich Flotten managen, überwachen und diagnostizieren lassen.Deutlich preiswerter als die Konkurrenz will Softing damit sicher Daten von Autos und Lkw in die Cloud übertragen. Nach Angaben von Globalmatix-Chef Alois Widmann laufen die ersten Feldtests erfolgreich. "Umsätze fließen dann ab Anfang 2019, mit etwas Glück bereits 2018", kündigte Widmann an. Softing-Chef Wolfgang Trier will mit dem Zukauf das schwächelnde Automotive-Segment nach vorn bringen.Für 2017 meldete Softing hier einen Verlust. Ein Auftrag über zwei Millionen Euro wurde verschoben, Trier musste im Oktober eine Gewinnwarnung herausgeben. Das wirkt sich aufs Gesamtergebnis aus. Der operative Gewinn (Ebit) liegt 2017 mit 2,3 Millionen Euro weit unter den 7,1 Millionen Euro des Vorjahres. Zur Finanzierung hat Softing die zweite Kapitalerhöhung innerhalb eines Jahres durchgezogen. Übernommen haben die Münchner auch ein mehr als 600.000 Euro schweres Darlehen.Trier will 2018 eine Million Euro investieren, rechnet dafür aber mit Margen "weit über zehn Prozent". Sein Optimismus für 2018 rührt aber woanders her: Im Orderbuch der US-Tochter konnte Ende 2017 ein Rekordauftrag verzeichnet werden, und das Industriesegment ist gut ins Jahr gestartet. Anleger steigen günstig ein._____________________________