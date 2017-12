Zum Haareraufen: Kein gutes Jahr für Ding Dongs

€uro am Sonntag

Januar

Nur damit das klar ist: Der Crash kommt. Dieses Jahr wirklich. Was ja keine Überraschung ist, damit rechnet jeder. Die Vorboten sind aber auch eindeutig: Verbraucherschützer raten zu Aktien, die "Bild" gibt Aktientipps, die Zahl der Aktionäre in Deutschland wächst, und Ersatz-Schäuble Peter Altmaier, das personifizierte Biomassekraftwerk, wird demnächst ankündigen, den Berliner Fluchhafen baldmöglichst an die Börse zu bringen. Außerdem: Was soll schon aus einem Jahr werden, das an einem Montag beginnt und an einem Montag endet? Ergo: Börsencrash. Und zwar ordentlich. Vor DAX 4000 sollte keiner einsteigen.

Der Januar entpuppt sich dann zwar mal wieder als fulminanter Börsenmonat, in dem der ­Index die 14 000 anvisiert, aber dem ist natürlich nicht zu trauen. Irgendeinen Unsinn wird das große plüschhaarige Ding Dong in der Tagesbetreuungsstätte Pennsylvania Avenue 1600, Washington DC, schon anstellen. Wenigstens hat Nordkorea keine Silvesterrakete getestet.

Februar

Deutschlands Katalanen machen ernst: Als quasi letzte Amtshandlung droht Horst Seehofer mit ­ der Abspaltung Bayerns, wenn nicht … der Rest des Satzes geht in "Ääähs" unter. Es wird bekannt, dass er sogar mit dem feschesten aller österreichischen Rechts­außen Heinzi Strache über die Gründung einer migranten- und digitalisierungsbefreiten Alpenrepublik verhandelt hat. Zunächst ohne Erfolg. Beide Seiten streiten, ob der Tiroler Schützenmarsch oder der Bayerische Defiliermarsch National­hym­ne werden soll. Eine Einigung scheiterte endgültig an einer gemeinsamen Benennung von Wiener Würstchen. Der Österreicher fasst das Thema als persönliche Beleidigung auf. Unterdessen gibt Tesla bekannt, schon 2000 von 400 000 bestellten Model 3 ausgeliefert zu haben. Wer jetzt noch ordert, bekommt den Wagen mit Oldtimerzulassung. Der DAX bewegt sich nicht. Ist das ein Vorzeichen für den Crash?

März

Das große weiße Ding Dong sitzt im Bademantel in seinem fremden Zuhause und twittert sich tagtäglich die Wut aus dem Bauch. Die Wut wird trotzdem nicht weniger, nur das Betreuungspersonal. So sad. Das Ding Dong will endlich eine Mauer haben, vor der keine bunten Menschen wohnen, sondern nur dahinter. Es mag endlich den kleinen fetten Raketenmann abschießen, weil es bis jetzt noch gar nichts abschießen durfte (außerdem hat der das Ding Dong "alt" genannt). Es mag überhaupt nichts mehr mit der unnützen Demokratie und der ständigen Widerrede zu tun haben. Deswegen muss es sich am Wochenende und auch sonst mit kleinen weißen Bällchen erholen und mit Katalogen von Frauen aus dem Osten. Gibt es demnächst übrigens auch bei Amazon.

Die USA werden aufgrund ihrer Infrastruktur offiziell in die Liste der Entwicklungsländer aufgenommen.

Angela Merkel nötigt Peter Altmaier zum Eintritt in die SPD, um endlich eine Regierung hinzukriegen. Die SPD lehnt jedoch ab, es sei schlicht nicht genügend Platz im Willy-Brandt-Haus. Der DAX zuckt nur kurz und steuert weiter nach Norden. Der Crash naht.

April

Der neue britische Premier Boris Johnson fordert die bedingungslose Wiedereingliederung sämtlicher Übersee-Territorien ins Empire nach dem Stand von 1783. Er erhebt somit unter anderem Anspruch auf Indien und Ägypten. Außerdem amnestiert er den anderen Boris und ernennt ihn zum Duke of Wimbledon. Auch die Finanzierung des Brexit hält er für gelöst: Sie werde mit den Steuernachzahlungen von Bono verrechnet. Angesichts dieser Gemengelage erwägt nun auch die Bank of England, nach Frankfurt überzusiedeln.

Der Ex-Chef der Deutschen Börse, Carsten Kengeter, tritt in der TV-Show "Höhle der Löwen" auf. Sein Produkt: der perfekte Manageranzug - die Taschen sind besonders tief. Carsten Maschmeyer ist begeistert. Er versucht sogar, ein freundliches ­Gesicht zu machen. Es misslingt. Der DAX dümpelt vor sich hin. Zeit für einen Crash. Ach ja, GroKo findet nicht statt.

Mai

Deutschland wählt neu, das Ergebnis ergibt wieder keinen Sinn. Die Parteien beschließen, den Wähler so lange weiterwählen zu lassen, bis ihnen der Ausgang passt.

Das nächste Start-up von Rocket Internet steht am Tor zur Börse: Hello Old. Es bietet letztlich dasselbe Koch­boxenkonzept wie Hello Fresh, nur werden alle Mahlzeiten püriert für Senioren angeliefert. Analysten überschlagen sich angesichts des demografischen Wandels in ihren Lobeshymnen über die Zukunftsfähigkeit der Firma. Sie wird mit 48 Milliarden Euro bewertet.

Völlig überraschend legt Volkswagen die Entwicklung von Elektroautos auf Eis. Aufgrund gezahlter Abwrackprämien für alte Diesel seien keine Mittel mehr vorhanden, heißt es. Man werde stattdessen voll auf Muscle Cars setzen - das Prinzip des Tretantriebs. Die Tochter Audi weise hier bereits einen deutlichen Vorsprung durch Technik auf. Das sieht jetzt aber gut aus für einen Crash.

Juni

Im Trubel der Fußball-WM geht eine erneut kurzfristig angesetzte Bundestagswahl unter. Bei 27 Prozent Wahlbeteiligung wird die AfD stärkste Kraft. Grenzenloser Jubel bei den Anhängern, speziell in Bayern. Für die Siegesfeier wird Alexander Gauland extra aus seinem Sakko operiert und in einen staatstragenden Anzug gesteckt. Bernd Höcke kann nur mühsam von einem Fackelzug zum Reichstag abgehalten werden. Martin Schulz verkündet, dass die SPD zu Wahlen zunächst nicht mehr antreten werde, sie müsse sich erst erneuern. Dabei sei nichts ausgeschlossen - auch nicht ein Fortbestehen als Arbeitermuseumsverein, wobei sie sich dann in AMV umbenennen würde. Angela Merkel meldet sich aus dem Urlaub in Jamaika und erklärt sich zur geschäftsführenden Kanzlerin auf Lebenszeit. Die Union akzeptiert wie immer widerspruchslos.

Deutschland verteidigt übrigens den WM-Titel. Anschließend wird Jogi Löw angetragen, Bundespräsident zu werden oder wenigstens Gottkaiser. Der DAX gibt deutlich nach. Na also, jetzt kommt er, der Crash.

Juli

Trotz des ungünstigen Umfeldes geht erneut ein Start-up von Rocket Internet an die Börse. Numberonly bietet eine analoge alphabetische Auflistung aller Festnetznummern in Deutschland, geordnet nach Städten. Den Einwand, man kenne dies bereits als Telefonbuch, wischen Analysten beiseite. Sie sehen eine Bewertung von 56 Milliarden Euro.

Die Koalitionsverhandlungen der AfD mit der zweiten Rechtspartei unter Christian Lindner gestalten sich als überraschend schwierig. Bildung sei nie auf der Agenda der AfD gewesen, Digitalisierung halte sie für übertrieben und außerdem schwer zu schreiben, heißt es von Beatrix von Storch. Letztlich lehnt die AfD eine Koalition mit der FDP wegen deren radikaler Positionen ab. Alice Weidel sagt vor der Presse: "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren."

Das große weiße Ding Dong hingegen beschränkt sich immer mehr auf sich selbst. Letzter Twitter-Eintrag: Alle sagen, es habe die Haare heute besonders schön. Und der DAX? Steht bei 13.400 und rührt sich nicht. Es riecht nach Crash.

August

Die Union zaubert einen neuen Kanzlerkandidaten aus dem Hut: Karl-Theodor zu - genau der. In den Umfragen schießt er sofort an die Spitze. Angela Merkel mahnt via Twitter zu Besonnenheit und erinnert an ihre Vertragslaufzeit. Die Union wäre in diesem Fall inzwischen allerdings bereit, eine achtstellige Ablöse zu bezahlen.

Guttenberg übt die Raute und hält still - beste Voraussetzungen für seine Wahl. Bis er in einem Interview mit der "Bunten" freimütig bekundet, dass er diese Aufgabe nur mit äußerstem Widerwillen übernehme und lediglich seine Parteifreunde nicht enttäuschen wolle. Er könne sich vorstellen, Deutschland halbtags von den USA aus zu regieren. Der Jubel um ihn versiegt ebenso schnell, wie er gekommen war. Was nun, Deutschland? Andererseits: Italien hat seit dem Zweiten Weltkrieg keine funktionierende Regierung mehr und ist auch noch da. Zumindest der Crash scheint jetzt unvermeidbar.

September

Recep Erdogan zeigt es der EU und speziell den Deutschen: Er präsentiert ein in der Türkei produziertes Auto, einen AKPkw. Kritiker bezweifeln die rein türkische Machart jedoch, weil das Auto doch stark an Teslas Model 3 erinnert, abgesehen vom Logo mit dem Bild des Staatschefs auf der Motorhaube, das im Übrigen auch auf dem Display im Inneren erscheint. Das Navi hat zudem seine Stimme und befiehlt penetrant, rechts zu fahren. Es sickert durch, dass tatsächlich nicht nur der Elektromotor von Tesla stammt, sondern auch der Rest. Als Extra können jedoch Spitzenvorhänge ­sowie bunte Lichterketten bestellt werden. Tesla werde die Motoren allerdings erst liefern, wenn alle bestellten Model 3 ausgeliefert seien, also nicht vor dem Jahr 2044. Als das Recepmobil von der Bühne geschoben wird, glauben manche ein "Yücel, Yücel, Yücel" zu hören. Aus diplomatischen Gründen bestellt die Bundesregierung 1500 Stück. Der DAX dümpelt weiter. Er bringt offenbar nicht mal einen Crash zustande.

Oktober

Landtagswahl in Bayern. Die CSU kommt auf erbärmliche 36 Prozent. Alexander Dobrindt verabreicht dem Ministerpräsidentenlehrling Söder etliche Flaschen "Kleiner Feigling" (die er während der Jamaika-Verhandlungen von Christian Lindner gemopst hatte), bis dieser endlich auf das Amt verzichtet. Da auch Ilse Aigner unauffindbar ist (sie wird später gefesselt und geknebelt im Kofferraum von Dobrindts Dienstwagen entdeckt, was jedoch nie aufgeklärt werden wird), muss ein Opfer gebracht werden - von Dobrindt selbst. Der Schutzheilige des katalysatorfreien Dieselantriebs, der jahrelang dynamisch die Digitalisierung in Deutschland so vorangetrieben hat, dass wir endlich auf dem Stand der Republik Kongo angekommen sind, erklärt sich zum bayerischen Ministerpräsidenten. Auftritt Glyphosatan: Mit den Worten "So isser, der Schmidt" wird Dobrindt von hinten niedergeschlagen. Endlich ist auch Bayern unregierbar. Übrigens nichts Neues vom DAX.

November

Champagner! Nur noch zwei Jahre Ding Dong. Selbiges bereitet sich aber offenbar schon auf die zweite Amtszeit vor und twittert entsprechende Pläne. Demnach sei an der Sklavenhaltung ja nicht alles falsch gewesen. Überhaupt würden Menschenrechte mitunter überschätzt - und seien ökonomisch ohnehin fragwürdig. Außerdem habe "Time" erneut versucht, es zum "Mann des Jahres" zu erklären, was das Ding Dong wieder ablehnen musste. Weiter ordnet es per Dekret an, dass die Erde eine Scheibe ist, die seine direkten Vorfahren vor 8000 Jahren geschaffen haben. Dort sei außerdem kein Platz für kleine, fette Männer.

CNN berichtet, dass jedes Mal, wenn das Ding Dong von kleinen, fetten Männern twittert, das US-Außenministerium heimlich 500 Millionen Dollar nach Nordkorea überweist. Natürlich Fake News. Interessiert sich noch jemand für den DAX?

Dezember

In Bayern einigt man sich völlig problemlos auf eine Jamaika-Koalition - das Wort "Obergrenze" fällt kein einziges Mal. Alexander Dobrindt verlässt dennoch die Politik, ihm wurde ein lukrativer Vertrag als Generalvertreter für "Kleiner Feigling" angeboten. Auch Andrea Nahles sattelt um. Sie erfüllt sich (und dem Großteil der Deutschen) einen Lebenstraum und eröffnet ein Fachgeschäft für Gebrauchtpolemik namens "Pippi Blaustrumpf". In Berlin möchte Alexander Gauland zum einen wieder in sein Sakko operiert werden, zum anderen Christian Lindner adoptieren. Die SPD hadert noch mit der Umbenennung, Martin Schulz möchte die ­Mitglieder befragen, bekommt jedoch keinen der verbliebenen 23 ans Telefon. Die nächsten Wahlen werden für Januar angesetzt, Angela Merkel will dort für die "Liste Mutti" antreten. Die Grünen benennen sich hinsichtlich möglicher Koalitionen in "Die Farblosen" um. Boris Johnson hat die Hälfte von Bonos Steuernachzahlung für Friseurbesuche verbraucht, der Brexit ist wieder fraglich. Um ein Zeichen zu setzen, zieht die Volks- und Raiffeisenbank Gmund nach London.

Der DAX kommt endlich in Fahrt und rast von 13020 auf 13092 Punkte. Ein sicherer Vorbote des Crash!

PS: Auf der Suche nach der Fernbedienung des Fernsehers findet das große weiße Ding Dong in der Silvesternacht einen komischen roten Knopf. Neugierig drückt es drauf …

