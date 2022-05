Frankfurt intern: SMT Scharf - keine Prognose trotz voller Auftragsbücher

€uro am Sonntag

Laut Theiß ist der Transportausrüster für den Bergbau unter Tage operativ auf Kurs. 2021 steigerte die Firma dank einer zunehmenden Investitionsbereitschaft der Minenbetreiber im Zuge höherer Kohlepreise sowie der lang ersehnten Zulassung der neuen Motorengeneration in China den Umsatz um beeindruckende 71 Prozent auf rund 86 Millionen Euro. Dank neuer Maschinen für China und guter Geschäfte mit den margenstarken Ersatzteilen schnellte das Ebit von acht Millionen Euro Verlust im Vorjahr auf über elf Millionen Euro Gewinn in die Höhe. Die Marge lag mit über 13 Prozent auf dem höchsten Niveau der letzten neun Jahre.

Obwohl Theiß im laufenden Jahr eine stabile Geschäftsentwicklung erwartet, gab er auf der MKK wegen der Unsicherheitsfaktoren keine konkrete Prognose für 2022 ab. Der Auftragsbestand sei allerdings historisch hoch, zudem habe sich das erste Quartal "toll entwickelt". Spannend war auch sein Hinweis, dass der Ankeraktionär Shareholder Value seine Anteile an SMT verkaufen will. Laut Theiß bringt das angekündigte Verkaufsinteresse von Shareholder Value Übernahmefantasie in den Wert.

Berater von Lincoln International suchen einen Finanzinvestor oder Strategen. Nach Einschätzung von Theiß könnte ein neuer Großaktionär zu besseren Entwicklungsmöglichkeiten für SMT beitragen. Der aktuelle Kurs bilde dieses Potenzial aber bei Weitem nicht ab. Ein Übernahmekurs könne seiner Meinung nach deutlich höher liegen. Eine interessante Einordnung, die dem Titel neue Kursfantasie verleiht.







