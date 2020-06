Hellofresh: Virtueller Applaus

€uro am Sonntag

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 46,24 EUR

1,31% Charts

News

Analysen

Am morgigen Dienstag treffen sich die Aktionäre von Hellofresh zur Hauptversammlung, wie in Corona-Zeiten üblich via Internet im Rahmen einer virtuellen Konferenz.

Konfliktstoff gibt es ohnehin wenig, operativ läuft es bei den Berlinern auch pandemiebedingt bestens. Im ersten Quartal schoss die Nachfrage ab dem März in die Höhe - wobei das Unternehmen auch im Januar und Februar beim Wachstum mal wieder über den Erwartungen gelegen hatte. Insgesamt stieg der Umsatz im Quartal um zwei Drittel an, die Gewinnmarge entwickelte sich positiv. Im Gesamtjahr erwartet das Unternehmen eine operative Gewinnmarge von zehn Prozent.







Bildquellen: HelloFresh SE