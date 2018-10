Verluste durch Tesla: Wie kann ich Entschädigung erhalten?

€uro am Sonntag

: Die US-Wertpapieraufsicht SEC hat sich mit Musk darauf geeinigt, dass Tesla und Musk je 20 Millionen Dollar an geschädigte Investoren zahlen müssen. Dies ist eher ungewöhnlich, denn oftmals werden Strafzahlungen von der SEC einfach einkassiert. Laut Deutscher Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz ist nun folgendes Prozedere zu erwarten: Zunächst legt ein US-Gericht die Kriterien fest, die erfüllt sein müssen, um an der zu zahlenden Summe zu partizipieren. Falls Sie zum Kreis der Berechtigten gehören, sollte Ihre Depotbank Sie automatisch informieren, sobald der Gerichtsentscheid in den Wertpapiermitteilungen veröffentlicht wird. Auch wenn Sie aktiv eigentlich nichts machen können, schadet es sicher nicht, die Berichterstattung zu dem Fall weiter zu verfolgen.Denkbar ist auch, dass es - unabhängig von der aktuell zu verteilenden SEC-Strafzahlung - zu einer US-Sammelklage (class action) kommt. Sollte das der Fall sein, wird es aller Voraussicht nach einen Vergleich geben, in dessen Rahmen eine von Tesla/Musk zu zahlende Schadenersatzsumme festgelegt wird.Das Prozedere ist dann wieder ähnlich wie bei der SEC-Strafzahlung: Ein Gericht legt die zu erfüllenden Kriterien fest. Danach können alle Anleger, die diese Kriterien erfüllen, ihre Ansprüche anmelden. Die Information über einen solchen Vergleichsabschluss sollte Sie ebenfalls über Ihre Depotbank erreichen.____________________