Chancen nutzen! Die Baubranche braucht die digitale Vernetzung

Die deutsche Planungs- und Baubranche verzeichnet seit Jahren ­einen anhaltenden Boom. Auch in Zukunft wird es an Aufgaben nicht mangeln: Der Bund will verstärkt in die Behebung von Infrastruktur­defiziten wie marode Straßen und Brücken investieren. Aufgrund der wachsenden Wohnungsnot vor allem in urbanen Zentren schätzt das Bundesbauministerium den Bedarf an neuen Wohnungen in Deutschland auf 400.000 pro Jahr.Es stellt sich die Frage, wie der geplante Bauboom in den kommenden Jahren operativ be­wältigt werden kann. Denn die Planungs- und Bauindustrie stößt bereits heute an Kapazitäts- und Leistungsgrenzen. Das hat zahlreiche Ursachen, sei es der Mangel an Fachkräften, das zu komplexe Baurecht oder die schleppende Digitalisierung .Einer Studie der Beratungs­gesellschaft McKinsey vom Fe­bruar 2018 zufolge gehört das Baugewerbe zu den Branchen mit dem geringsten Digitalisierungsgrad - ungefähr auf dem Level von Gastronomie und Landwirtschaft. Dies erklärt zumindest zum Teil ihren eklatanten Produktivitätsrückstand: So wuchs der Studie zufolge die operative Produktivität dieser so wichtigen Branche von 1995 bis 2015 nur um durchschnittlich 0,3 Prozent pro Jahr, während das verarbeitende Gewerbe jährliche Zuwächse von im Schnitt 2,3 Prozent schaffte., die aus einem weiten Spektrum von ­Architekten, Ingenieuren, Bauunternehmen, Zulieferern, Handwerksbetrieben und Facility-Managern besteht, im Zeitalter der allumfassenden Digitalisierung ihre digitalen Chancen nicht ausreichend und arbeitet zu wenig vernetzt? Die starke Fragmentierung von Planungsbüros und Baufirmen und auch der vergleichsweise geringe Globalisierungsgrad der Branche mögen Erklärungsansätze sein.Ein wachsendes Problem ist in jedem Fall, dass sich aus diesem Entwicklungsrückstand und mit Blick auf die ambitionierten Investitionsziele bei Wohnungsbau und Infrastruktur negative volkswirtschaftliche Folgen abzeichnen. Zudem muss die ohnehin unter Fachkräftemangel leidende Branche bei kommenden Generationen langfristig mit einem Verlust an Attraktivität rechnen, sofern sie bei der Digitalisierung nicht aufholt.

Intelligente Logistik spart Zeit und Geld

Dabei sprechen genug Gründe für die stärkere Nutzung neuer Technologien. So werden Bauvorhaben immer komplexer. Prominente Beispiele wie die Elbphilharmonie in Hamburg oder der Berliner Flughafen zeigen, wie sehr Großprojekte aus dem Ruder laufen können - sowohl zeitlich als auch finanziell. Allein die Zahl der Bauvorschriften hat sich dem Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen zufolge seit dem Jahr 1990 mehr als vervierfacht. Die Vorgaben reichen von den Bereichen Lärm- und Brandschutz bis hin zur Energiesparverordnung und Barrierefreiheit.



Die Digitalisierung des Bauprozesses, also die Vernetzung und Kommunikation aller am Bau Beteiligten, eröffnet dagegen ganz neue Möglichkeiten in der Bauplanung, Bauüberwachung und Qualitätssicherung. Die gesamte Wertschöpfungskette lässt sich im Sinne einer höheren Effizienz vernetzen. Digitale Beschaffungsplattformen für Materialien beispielsweise sparen nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und eine intelligente Baustellenlogistik sorgt dafür, dass Material genau dann zur Baustelle kommt, wenn es auch benötigt wird, und so Leerfahrten und unnötige Zwischenlagerungen vermieden werden.



All solche Tools für eine digitale Überwachung und Fortschrittskontrolle auf dem Bau gibt es bereits - sie kommen bisher nur nicht oder nicht ausreichend zum Einsatz. Laut einer Studie von Roland Berger aus dem Jahr 2016 haben in mehr als der Hälfte der befragten Bauunternehmen weniger als 20 Prozent der Mitarbeiter Zugriff auf ein Tablet. Im Bauwagen auf der Baustelle wird man noch immer eher Aktenordner und Reißbretter statt Smartphones und Tablets entdecken.



Zumindest die Politik hat die Notwendigkeit einer digitalen Transformation erkannt: Ab dem Jahr 2020 schreibt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in Umsetzung einer EU-Richtlinie die Nutzung des Building Information Modeling, kurz BIM, als Kriterium bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in Deutschland verbindlich vor. BIM bezeichnet eine Methode, Bauwerke anhand eines konsistenten, virtuellen Modells über ihren gesamten Entstehungsprozess mit allen relevanten Informationen abzubilden. Auf diese Weise können Planungsfehler vermieden, Prozesse beschleunigt und Kosten gesenkt werden.



Allerdings herrscht auch in Bezug auf BIM in der Baubranche noch Zurückhaltung, wie eine Studie des Fraunhofer-Instituts feststellt: Im Jahr 2015 nutzten nur etwa 29 Prozent aller Akteure der deutschen Baubranche BIM für 2-D- und 3-D-Modelle. Bei BIM 4-D, in dem das detailgetreue Bauwerksmodell zusätzlich mit der Zeitplanung verknüpft wird, waren es sogar nur sechs Prozent. Andere europäische Staaten wie Großbritannien oder die skandinavischen Länder sind bei der Implementierung von moderner Planungssoftware und des BIM-Standards bereits wesentlich weiter.



Auch ohne die Deadline bei der Nutzung von BIM steht das deutsche Baugewerbe unter Zeitdruck, die digitale Trans­formation deutlich zu beschleunigen und ihren Effizienzrückstand zu beseitigen. Die Branche trägt wesentlich dazu bei, Deutschlands wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, die unter anderem von bezahlbarem Wohnraum und funktionierender Infrastruktur abhängt, zu sichern.



Um dieser Aufgabe auch in Zukunft gerecht zu werden, muss sie sich teilweise neu erfinden und Technologien, die längst zur Verfügung stehen und in anderen Branchen bereits Standard sind, konsequent einsetzen. Nur so kann der Investitionsstau im Wohnungsbau und bei öffentlicher Infrastruktur bewältigt werden, und nur so wird das Planungs- und Baugewerbe auch künftig seiner wichtigen volkswirtschaftlichen Aufgabe gerecht.



Kurzvita



Patrik Heider

Vorstandssprecher der Nemetschek Group

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre begann Heider seine berufliche Laufbahn als Berater bei ­ PWC Consulting und IBM Global Services. Seit 2014 ist er als CFOO und Vorstandssprecher bei der ­Nemetschek Group.

Die 1963 gegründete und börsennotierte ­Nemetschek Group ­entwickelt Softwarelösungen für komplexe Bau- und Infra­strukturprojekte.









