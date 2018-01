Es braucht ein neues Geschäftsmodell

€uro am Sonntag

Der Januar ist traditionell die Zeit, zu der wir Vorsätze fassen, um unsere schlechten Gewohnheiten anzugehen. Dem regelmäßig Ende Januar stattfindenden World Economic Forum in Davos könnte man in gewisser Weise ein ähnliches Ziel zuschreiben. Zudem beeinflusst es maßgeblich die Agenda der Staats- und Wirtschaftslenker. In diesem Jahr steht es unter dem Motto "Eine gemeinsame ­Zukunft in einer fragmentierten Welt schaffen". Es ist an der Zeit, dass Unternehmen und Aktionäre ein nachhalti­geres Geschäftsmodell entwickeln, um den globalen Transformationsprozess zu gestalten.In den letzten Jahren hatten Anleger ihre Freude an den sogenannten FANG-Firmen - Facebook Netflix , Google (jetzt Alphabet ) - und ähnlichen technologiegetriebenen Disruptoren. Deren phänomenale Anlagerenditen haben die Finanzmärkte in einem beispiellosen Umfeld anhaltender Niedrigzinsen zu immer neuen Rekordständen getrieben. In einer durch langsames Wachstum und hohe Verschuldung geprägten Zeit nach der Finanzkrise war der Aufstieg dieser Unter­nehmen ein Lichtblick - auch wenn Regierungen und Verbraucher mit Blick auf Geschäftspraktiken und Marktdo­minanz dieser Internetgiganten zuletzt skeptischer geworden sind.

Vier typische Missstände sind

in der Wirtschaft tief verwurzelt

Der Erfolg dieser Leuchtturm-Unternehmen lenkt aber davon ab, dass es notwendig ist, das Wachstum auch in der Breite anzukurbeln. Die Kernfrage ist: Wie können mehr - neue wie auch etablierte - Unternehmen nachhaltig Erfolg erzielen? Die Antwort liegt in einem Geschäftsmodell, das unternehmerische Weitsicht gegenüber kurzfristiger Optimierung priorisiert. Und das die Kernaufgaben und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen schützt und nicht Unterinvestitionen incentiviert.



In mancher Hinsicht haben die FANG und Co den Weg für einen derartigen Sinneswandel geebnet. Amazon etwa ist dafür bekannt, dass es hohe operative Cashflows der Erzielung hoher Gewinne vorzieht, um in Bereiche investieren zu können, die einen Erhalt des Wettbewerbsvorteils ermöglichen. Kometenhaftes Wachstum muss aber nicht nur wenigen Unternehmen vorbehalten sein.

Ein guter Ansatzpunkt wäre, folgende vier Fehler zu erkennen und beherzt anzugehen:Null- und Negativzinsen haben Überkapazitäten am Leben erhalten und verhindern, dass gut geführte Unternehmen einen Vorteil gegenüber zu hoch verschuldeten erlangen. Der Zugang zu ­billigem Geld hat weltweit Zombie-Banken und Zombie-artige Kreditnehmer geschaffen. Glücklicherweise verteuert eine allmähliche Normalisierung der Geldpolitik derartige fehlgeleitete Finanzierungen.Anstatt sinnvolle Investitionen in die Zukunft des ihnen anvertrauten Unternehmens zu tätigen, gibt es für zu viele Manager Anreize für Aktienrückkäufe, etwa um den Wert ihrer Aktienoptionen zu steigern. Wenn dadurch wichtige, die Wettbewerbsfähigkeit erhaltende Investi­tionen unterbleiben, kann das jedoch mittelfristig zulasten der Unternehmensgewinne gehen., das Unter­investition fördert: Eine jährliche Neuaufstellung der Budgets von Grund auf mag geeignet sein, um Ausgaben immer wieder zu hinterfragen. Allzu oft - vor allem bei zu hohen Schuldenniveaus - führt dies aber zu einer reinen Kostensenkungsübung. Dies wiederum kann dazu führen, dass Unternehmen zu wenig in die grundlegende Struktur, insbesondere in die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter, investieren. Effiziente Unternehmensführung heißt nicht, die Ausgaben so niedrig wie möglich zu halten.Seit den 1980er-Jahren hat ein Kreditboom das weltweite Wachstum angeheizt. Dies hat zur Folge, dass insgesamt zu viel konsumiert und zu wenig gespart wird. Die global hohe Verschuldung stellt jedoch eine Hypothek für die Zukunft dar, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass gut verdienende Baby-Boomer allmählich in Rente gehen und Millennials um gute Jobs und bezahlbaren Wohnraum kämpfen., benötigt die Welt ein neues Geschäftsmodell. Eines, das den langen Atem gegenüber der kurzfristigen Perspektive betont. Kurzfristiges Denken führt nämlich auch zu einer immer kürzeren Unternehmenslebensdauer: Untersuchungen von Credit ­Suisse zeigen, dass die durchschnittliche "Lebenserwartung" eines S & P- 500-Unternehmens heutzutage weniger als 20 Jahre beträgt. In den 1950er-Jahren waren es noch 60 Jahre.

Der Wandel muss in den

Vorstandsetagen beginnen

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass viele Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung auf eine schnelle Amortisierung abzielen. Stattdessen müssten aber Regierungen zusammen mit Unternehmen die Grundlagenforschung stärken. Nur so können nämlich die notwendigen tektonischen Verschiebungen in der Innovationslandschaft erzielt werden, die sozial, wirtschaftlich und mit Blick auf die Umwelt verträglich und transformativ sind. Und nur so kann die Welt der gegenwärtigen Falle aus niedrigem Produktivitäts- und langsamem Wirtschaftswachstums entrinnen.



So radikal es klingen mag: Ein grundlegender Sinneswandel wäre sowohl im Sinn der Wähler als auch der ­Aktionäre. Die Wähler wissen, dass wirtschaftlicher Wandel Zeit benötigt, und sie sehnen politische Leitfiguren herbei, die eine Vision für die Zukunft haben.



Die Vorstandsetagen scheinen der perfekte Ort zu sein, um mit diesem Wandel zu beginnen. Als Unternehmenseigentümer können Aktionäre auf eine gute Corporate Governance bestehen und kluge Langfristentscheidungen einfordern. Sie haben die Macht, gezielt die Initiativen zu honorieren, die Forschung und Entwicklung betonen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit fördern - und nicht jene Bilanzma­növer, die Kurzfristgewinne und Aktien­optionen in die Höhe treiben.



Damit kommt es letztlich auf uns alle - als Aktionäre und Wähler - an. Wenn es für die Lösung einiger der großen Probleme der Welt erforderlich ist, längerfristig zu denken, müssen wir dies einfordern. Klingt nach einem perfekten Vorsatz für das neue Jahr - und weit darüber hinaus.



Kurzvita



Neil Dwane

Chefstratege bei Allianz Global Investors

Dwane verantwortet die "Hausmeinung" von ­AllianzGI sowie die Erstellung von Research- Publikationen. Er ist Mitglied im European Executive Committee sowie der Global Investment Management Group, leitet das ­Economics- and Strategy-Team.

Allianz Global Investors ist weltweit einer der führenden aktiven Investment-Manager und die Vermögensverwaltung des Mutterkonzerns Allianz SE.







