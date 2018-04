Invest 2018: Lebendige Diskussionskultur

€uro am Sonntag

Neue Trends machen seit jeher die Faszination von Kapitalanlagen und ihre Anziehungskraft auf die große Gemeinde der aktiven privaten Investoren aus. Dabei sind es immer wieder Trends, die im Grunde schon älter sind, bevor sie einem größeren Publikum bekannt werden und entsprechende Anlageinstrumente nachgefragt werden.. Diese sind eigentlich alte Bekannte, die dahinterliegende Blockchain-Technologie wurde schon vor fast zehn Jahren vorgestellt. Aber ihren ersten ganz großen Auftritt haben sie seit der Bitcoin-Blase um den Jahreswechsel 2017/18 hinter sich. Gut 4.000 US-Dollar musste man Anfang Oktober 2017 für ­einen Bitcoin bezahlen. Auf dem Höhepunkt der Hysterie Ende Dezember waren es fast 20.000 Dollar - eine Preisblase wie aus dem Lehrbuch. Sie platzte spektakulär, Ende März 2018 bekam man für einen Bitcoin etwa 8.000 Dollar.mit den Cybermünzen ­vorbei? Es bleibt abzuwarten, ob das Digi­talgeld nur ein Hype ist oder ein Paradigmenwechsel für zahlreiche Geschäftsmodelle. Erst als verschiedene wegweisende Entwicklungen zusammenkamen, wurden bahnbrechende Neuerungen möglich.

Sicher wird das Thema weiterhin für kontroverse Diskussionen sorgen. Auf der einen Seite gibt es Warnungen, Kryptowährungen könnten das Finanzwesen erschüttern. Auf der anderen Seite lässt sich die außerordentliche Volatilität von Kryptowährungen im Trading nutzen. Wie wäre es mit der etwas anderen Perspektive: Zwischen Oktober 2017 und März 2018 hat der Bitcoin seinen Preis glatt verdoppelt. Das klingt doch schon ganz anders. Es sind diese Pole, die es so spannend machen, sich auf den Finanzmärkten zu bewegen.

, der ­immer stärker zutage tritt: Anleger erweitern die Auswahl ihrer Informationsquellen. Dazu zählen natürlich die ­Onlineangebote der klassischen Finanzmedien. Jedoch wird die lebendige ­Diskussionskultur mit engagierten Anlegern auch von der wachsenden Gruppe der Finanzblogger belebt. Einigen von ihnen ist es bereits gelungen, sich weit über die Szene hinaus einen Namen zu machen, wie Kolja Barg­hoorn, Betreiber des Finanzblogs ­"Aktien mit Kopf".Interessant ist, dass die Blogger, wie auch "Finanzrocker" Daniel Korth oder der "Finanzwesir" ­Albert Warnecke, auch immer wieder gemeinsam über finanzielle Freiheit, ­rationales Investieren, langfristige Geldanlage und neue Trends bei Kapitalanlagen diskutieren. Ebenso bemerkenswert ist, dass sie sich auch auf Liveveranstaltungen zeigen und den Fragen ihrer Follower stellen., die sich zu Finanzmarkt­themen organisieren und informieren, auch ohne Quote erobern Frauen das Terrain. Prominente Beispiele sind das Finanzforum HerMoney von Anne E. Connelly oder der Finanzblog Madame Moneypenny von Natascha Wegelin, der speziell für Frauen ins Leben gerufen wurde. Sie ergänzen eine ständig wachsende Zahl an Moderatorinnen und Marktbeobachterinnen und treffen stetig auf eine wachsende Zahl von Frauen, die sich stärker vor allem auch aktiv um ihre Finanzen kümmern und die Faszination der Finanzmärkte für sich entdeckt haben.Ein Trend, der trotz seiner langen Historie weiter an Bedeutung gewinnt, ist die verantwortungsvolle Geldanlage, die sich an den sogenannten ESG-Kriterien orientiert (Ökologie, Gesellschaft, Unternehmensführung). Dieses Segment besitzt durchaus eine subjektive Note. Um entscheiden zu können, welche Formen der nachhaltigen Geldanlage sich mit bestimmten Rendite­erwartungen vertragen, was wirklich nachhaltige, ethische Geldanlage von Pseudo-Angeboten unterscheidet, kommt kein Anleger um die Betrachtung des einzelnen Angebots herum. Erst aus seinen Anforderungen ergibt sich, welches grüne Investment für ihn passt. Eine zweite Analyseebene bezieht sich auf die verschiedenen Verpackungsformen. Gerade im Bereich der ökologischen Geldanlage sind etwa Crowd-Investments weit verbreitet, die besondere Chancen und Risiken bieten.. Dieser Anlagetrend hat sich im vergangenen Jahr mit Macht zurückgemeldet. 2017 war für Rohstoffanleger ein gutes Jahr. Viele, wenn auch nicht alle Rohstoffpreise stehen heute deutlich höher als im Vorjahr. Umso drängender ist die Frage, wie im laufenden Börsenjahr die Chancen für Gold Öl , Gas und Minenaktien stehen. Hier ist besonders spannend, dass sich Anleger in der Weltwirtschaft mit neuen Rahmenbedingungen konfrontiert sehen. Die Kombination aus anziehender Inflation, schwachem US-Dollar und steigenden Zinsen wird mit Sicherheit konkrete Auswirkungen auf den Edelmetallsektor zeigen.

Wie groß das Informationsbedürfnis in der Vermögensanlage ist, zeigt die am 13. und 14. April stattfindende Invest in Stuttgart. Die Messe umfasst mehr als 140 Aussteller und knapp 300 Veranstaltungen. So beleuchten Experten auf der 5. Deutschen Rohstoffnacht unter anderem Entwicklungen im Edelmetallsektor, auf der Messe Grünes Geld präsentieren rund 20 Anbieter ökologisch und sozial verträgliche Investment­lösungen.



Im offenen Diskussionsforum der Blogger Lounge berichten bekannte Finanzblogger live von der Messe. Im Themenpark Neue Fintech-Helden haben die Besucher die Gelegenheit, innovative Ideen und digitale Lösungen für den Finanzsektor hautnah zu erleben. Und mit dem Ladies Day gibt es außerdem ein Konferenz­angebot, das sich ­explizit an das weibliche Publikum ­richtet.



Darüber hinaus sind renommierte Experten vor Ort und zeigen Anlegern auf, wie die wirtschaftlichen Perspektiven und die persönlichen Investments in Anlagemöglichkeiten wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffe aussehen könnten. Eine Plattform für alle, die eine ­Karriere in der Welt der Finanzmärkte anstreben, bietet das Veranstaltungsprogramm der Invest mit dem Financial Career Recruiting Day. Spannend und unterhaltsam dürfte die Stock Pitch Competition werden, in der Studierende nach dem Vorbild von US-Business Schools einer Jury in einem kurzen Vortrag Investmentideen präsentieren.



Die Invest versteht sich als Leitmesse und Kongress für Finanzen und Geldanlage im deutschsprachigen Raum.







