Starke Geschäftsmodelle: Woran man sie erkennt

An der Börse werden Zukunftserwartungen gehandelt - eine Binsenweisheit mit tief greifenden Folgen. Anleger geben sich mit Hingabe der Frage hin, wie die Welt in zehn Jahren aussehen könnte. Entwicklungen und Trends der Zukunft möglichst früh zu erkennen, ist das A und O für ihre Investmententscheidungen. Doch solche Annahmen sind immer mit hoher Unsicherheit behaftet.Sind nun aber die Prognosen, vorsichtig formuliert, ungenau, dann sind es auch die Aktienkurse. Wenn wir also das nächste große Ding nicht vorhersagen können, wie können wir dann wissen, wo wir investieren sollen?Darüber nachdenken, worin die wahren, zeitlosen Stärken eines Unternehmens liegen. Die Frage ist also nicht, was sich ändert, sondern was sich nicht ändert.Was hinter solchen zeitlosen Wettbewerbsvorteilen steht, beschreibt Amazon -Gründer und -Chef Jeff Bezos , wenn er sagt, seine Kunden wollen grundsätzlich drei Dinge: niedrige Preise, eine große Auswahl und eine schnelle Lieferung. Es ist unmöglich, sagt Bezos, sich eine Zukunft in zehn Jahren vorzustellen, in der ein Kunde auftaucht und sagt: Ich liebe Amazon; ich wünschte nur, es würde etwas langsamer liefern. Die Fähigkeit zu haben, diese drei Bedürfnisse auch in zehn Jahren noch zu bedienen, ist die zentrale und bleibende Stärke des Geschäftsmodells von Amazon.

Zentrale Größe in einem Investment­ansatz, der die Frage des bleibenden Wettbewerbsvorteils stellt, ist die sogenannte Competitive Advantage Period (CAP), also die Zeitdauer, über die ein Unternehmen in der Lage ist, seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. Genauer: Die CAP beschreibt den Zeitraum, in dem die Erträge aus den ­Investitionen die Kapitalkosten übersteigen. Zwar lässt zunehmender Wettbewerb diese Erträge im Laufe der Zeit sinken. Jedoch können Unternehmen die CAP verlängern, indem sie sich auf Merkmale konzentrieren, die dauerhaft gefragt sein werden.



Je mehr Wert ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum erzeugt, oder je länger der Zeitraum ist, in dem das Unternehmen Wert erzeugen kann, desto höher ist es am Markt bewertet. CAPs können nur ein paar Jahre oder kürzer dauern, oder weit über ein Jahrzehnt hinweg. Damit gibt es zwei Wege, wie der aktuelle Wert eines Unternehmens steigen kann: Entweder die Differenz zwischen Ertrag und Kosten steigt - zum Beispiel durch schnelleres Umsatzwachstum oder höhere Margen. Oder aber die Dauer verlängert sich, über die hinweg diese Differenz erzielt werden kann.



Relativ wenige Investoren konzentrieren sich auf die zweite Möglichkeit. Es geht bei diesem Ansatz um den Blick darauf, welche Merkmale und Fähigkeiten von Unternehmen sich nicht ändern und die - unabhängig von Trends und technologischen Entwicklungen - auch in Zukunft gefragt sein werden. Unternehmen mit entsprechenden Eigenschaften sind dauerhaft erfolgreich. Denn sie haben die Fähigkeit, auf neue Kundenanforderungen immer wieder richtig zu reagieren.



Costco zum Beispiel. Das US-Einzelhandelsunternehmen versucht gar nicht erst, mit der Geschwindigkeit von Amazon zu konkurrieren. Nicht einmal mit der großen Auswahl. Führen andere große Einzelhandelsketten bis zu 100.000 Einzelprodukte im Sortiment, sind es bei Costco gerade einmal 3.000. Das Unternehmen konzentriert sich auf einen Vorteil: den geringen Preis seiner Produkte. Costco beschränkt sich konsequent und erfolgreich auf diesen einen Wettbewerbsvorteil, bei dem sich die Präferenzen seiner Kunden auch in zehn Jahren kaum ändern werden.

Auch in der Informationstechnologie, wo die einzige Konstante der Wandel ist, kann es sinnvoll sein, nach Konstanten zu suchen und nicht nach bestimmten Technologien oder Produkten: zum Beispiel Moores Gesetz über die sich stetig verdoppelnde Leistung von Halbleiter­chips. Es kann nicht darum gehen, die Transistordichte in integrierten Schaltungen vorherzusagen - denn das könnte sich ändern. Was sich aber nicht ändern wird, ist der Trend, dass Hard- und Software in Kombination immer leistungsfähiger und schneller werden.



Eine andere Konstante ist die Risiko­aversion der IT-Abteilungen von Unternehmen. IT-Entscheider wählen bevorzugt die Produkte der großen, etablierten Anbieter. Das persönliche Risiko, mit einem Nischenprodukt die eigene Karriere zu gefährden, ist zu groß. Dominanz ist deshalb ein wesentlicher und dauerhafter Wettbewerbsvorteil.



Der dauerhafte Wettbewerbsvorteil von Microsoft etwa ist die Fähigkeit, auf die Bedürfnisse von Unternehmenskunden zu reagieren. Die spezifischen Produkte mögen sich geändert haben, aber das hat sich nicht geändert. Ein solches Unternehmen kann auch einmal einen Trend wie mobiles Internet verpassen, um mit dem nächsten Trend, dem Cloud-Computing, dann erneut umso mehr zu erstarken.



Eine andere Branche: Das französische Kosmetikunternehmen L’Oréal sagt in seinem Leitbild, sein Erfolg seit mehr als einem Jahrhundert beruhe auf "nur einem Geschäft - Schönheit". Die spezifischen Produkte mögen sich seit 1918 verändert haben. Aber die Fähigkeit von L’Oréal, auf den Wunsch der Verbraucher nach Schönheit zu reagieren, hat sich nicht geändert. Um es in den Worten von Jeff Bezos zu sagen: Es ist unmöglich, sich eine Zukunft in zehn Jahren vorzustellen, in der ein Kunde auftaucht und sagt: "Ich will nicht mehr möglichst gut aussehen."

Alle diese Beispiele bieten eine Blaupause für das Nachdenken über das langfristige Geschäftsmodell eines jeden Unternehmens. Selbstverständlich bleibt es wichtig, ob ein Unternehmen schneller wachsen, effizienter arbeiten und den aktuell erzielten wirtschaftlichen Gewinn steigern kann. Genauso wichtig ist aber auch, wie es einem ­Unternehmen gelingt, seine CAP zu erweitern.



Es scheint, dass die meisten Investoren nicht so denken. Jedem Analysten, der sagt "das wird so bleiben", steht eine Vielzahl von Analysten gegenüber, die vorhersagen, was sich in Zukunft ändern wird. Dieses Verhalten ist tief in der menschlichen Psychologie verwurzelt. Der kleineren Gruppe von Investoren, die verstehen wollen, wie ein Unternehmen seine CAP erweitern kann, eröffnet das Chancen. Denn die Fähigkeit, Wettbewerbsvorteile zu erhalten, sollte sich auf Dauer auch in den Aktienkursen niederschlagen.



Thorben Pollitaras

Pollitaras ist seit 2017 Geschäftsführer der Fondsgesellschaft ­Comgest Deutschland, eine Tochter der französischen Fondsgesellschaft Comgest. Er verantwortet den Investor-­Relations-Bereich für ­institutionelle Anleger und Kunden aus dem Wholesale- und Retailbereich in Deutschland.















