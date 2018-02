Südkoreanische Aktien: Im Licht der olympischen Flamme

€uro am Sonntag

Südkorea ist ein weitgehend entwickeltes Schwellenland. Die Statistik der Weltbank zeigt, dass seine Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung 2016 bei 25.000 US-Dollar lag, nicht weit hinter Spanien mit 31.000 US-­Dollar. Damit ist Südkorea die elftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der Weg dahin war nicht leicht für das Land, das nach dem 1953 beendeten Bürgerkrieg vollkommen am Boden lag. Gehörte Südkorea mit einem Pro-Kopf-Brutto­inlandsprodukt von 67 US-Dollar und ­einer durchschnittlichen Lebenserwartung von nur 50 Jahren damals noch zu den ärmsten Ländern der Welt, liegt die Lebenserwartung heute bei 82 Jahren.Während dieser vergleichsweise kurzen Periode hat die südkoreanische Wirtschaft auf Grundlage von konfuzianischen Werten sowie einer tief verwurzelten Arbeitsethik schnelle Fortschritte erzielt. Gelegentlich kam es dabei zu Krisen und Rückschlägen, doch diese beschleunigten letztlich nur den wei­teren Fortschritt. In der jüngsten poli­tischen Krise des Landes wurde 2016 Präsidentin Park Geun-hye verhaftet und wegen Bestechung, Nötigung zur Vermeidung von Strafverfolgung sowie wegen Unterschlagung angeklagt. Gemeinsam mit ihr waren auch mehrere Minister aus ihrem Kabinett betroffen.wurde von der Bevölkerung ein weitreichendes Mandat für den Wandel verliehen. Er begann seine Amtszeit mit der Verpflichtung, die Antikorrupti­onskampagne fortzusetzen, zusammen mit einer Vielzahl neuer politischer Maßnahmen, die darauf zielen, sein Versprechen einer "sauberen, transparenten und gerechteren Gesellschaft" einzuhalten. Im Großen und Ganzen besteht seine politische Agenda darin, die sozialen Spannungen, die durch Ungleichheit entstanden sind, zu entschärfen und sicherzustellen, dass Südkorea den Sprung zur entwickelten Volkswirtschaft vollzieht. Dabei soll der Einfluss der Großunternehmen und des obersten Prozents der Spitzenverdiener zurückgedrängt und gleichzeitig eine "am Menschen orientierte, einkommensorientierte Wirtschaft" gefördert werden.Südkorea hat in den zurückliegenden 60 Jahren bereits bemerkenswerte Veränderungen vollzogen und ist dabei, seine Standards weiter anzuheben. Dies kann sich kurzfristig unterschiedlich auf die Gesamtleistung einzelner Unternehmen auswirken, sollte aber für die langfristigen wirtschaftlichen Aussichten des Landes von Vorteil sein. Diese Politik kann letztlich die Basis für einen breiteren Wohlstand schaffen sowie ein soziales Umfeld, das kreativen Fortschritt unterstützt und fördert. Das wäre dringend notwendig, wenn Korea dem ehrgeizigen Nachbarn China mit Blick auf Effizienz und Innovation weiterhin einen Schritt voraus bleiben will.trotz steigender Unternehmensteuern und eines wachsenden Mindesteinkommens längerfristig positiv sein, wenn sie die großen Konzerne zu Veränderungen zwingen. Wenn die Mitsprachemöglichkeiten der Aktionäre erweitert und Anreize für höhere Investitionen und Dividendenzahlungen geschaffen werden, könnten die Kapitalrenditen und damit die Bewertungen im Laufe der Zeit steigen. Noch liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis des MSCI-Korea-Index bei nur 9,1 im Vergleich zum globalen von 17,2.Positive Signale sendet etwa Südkoreas größtes Unternehmen, Samsung Electronics . So sollen rund zehn Prozent der eigenen Aktien aus dem Verkehr gezogen werden. Darüber hinaus hat sich der Konzern verpflichtet, seine Dividende in den nächsten drei Jahren zu verdoppeln und damit einen Interessenausgleich zwischen der kontrollierenden Lee-Familie und den Minderheitsaktionären herbeizuführen.Die Argumente für den südkoreanischen Markt beschränken sich indes nicht allein auf Verbesserungen der Standards zur Unternehmensführung. Vielmehr hat Südkorea seit Langem einige der besten Branchen und Geschäftsmodelle in Asien zu bieten. Konzerne wie Hyundai und Samsung haben seit der Asienkrise 1997 ihre Produktqualität deutlich verbessert und sind zu globalen Marken aufgestiegen. Darüber hinaus hat der Bloomberg-Innovation-­Index das Land fünf Jahre lang in Folge auf Rang 1 eingestuft, basierend auf einer gleich gewichteten Bewertung von Forschung und Entwicklung, Produktion, Hightechunternehmen, Bildung, Forschungspersonal und Patenten.die Branchen Medizin und Biopharma sowie die Bereiche Basiskonsumgüter und Konsumkultur. Eine koreanische Welle aus Popmusik, Kosmetikmarken, Computerspielen und Fernsehdramen hat in den vergangenen Jahren Märkte in Asien und darüber hinaus erobert. Denn die lokalen, regionalen und globalen Champions unter den Unternehmen haben konsequent in ihre Technologie und ihre Marken investiert.Unter den lokalen Champions gehört Loen Entertainment vielleicht zu den besten Möglichkeiten, um in die koreanische Konsumkultur zu investieren. Das Unternehmen betreibt den Online-­Musikdienst Melon, der sich angesichts seiner vertikalen Integration von globalen Konkurrenten wie Apple Music und Spotify unterscheidet, da er ein eigenes Label hat und ein Künstlermanagement anbietet. Zu den Künstlern gehören IU, A Pink und Sistar, die allesamt Millionen von Platten verkauft haben. Melon unterscheidet sich von anderen Streamingdiensten nicht zuletzt dadurch, dass er profitabel ist. Heute dominiert das Unternehmen fast ein Drittel des koreanischen Online-Musikmarkts und baut dank qualitativ hochwertiger lokaler Inhalte weiter darauf auf. Dazu gehören einzigartige Algorithmen, die es ermöglichen, Musik auf den Geschmack der Nutzer zuzuschneiden.Computerspiele bilden eine weitere Säule der koreanischen Konsumkultur, die in Asien und im Westen erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Die Branchenführer NCSoft Netmarble und Nexon behaupten sich erfolgreich in einem dynamischen, schnell wachsenden, aber auch hart umkämpften Markt, in dem die Eintrittshürden immer höher werden. Die Evolution der leistungsstarken, großformatigen Handys hat auch die Entwicklung besserer Spiele für unterwegs ermöglicht. Der Markt wird dabei getrieben von einer sich ändernden gesellschaftlichen Akzeptanz von Computerspielen als Mainstream-­Zeitvertreib.. Mit dem zunehmenden Wohlstand der Südkoreaner und der wachsenden Nachfrage nach Wohneigentum hat sich das Unternehmen zum bevorzugten Lieferanten neuer Küchen entwickelt. Hanssem ist es gelungen, eine starke Markenbekanntheit zu erlangen und eine hohe Kundenbindung zu erreichen, indem es die heimische Produktionsbasis nutzte und qualitativ hochwertige Produkte in einem Markt zu liefern begann, in dem es kaum Konkurrenz gab. Sein Marktanteil liegt heute bei 85 Prozent, wohingegen Ikea am koreanischen Markt mit weitem Abstand hinterherhinkt. Hanssem expandiert seither in die Bereiche Bad und Möbel und beginnt vorsichtig, seine Fühler nach China auszustrecken, das in Bezug auf die Marktentwicklung zehn bis 20 Jahre hinter Südkorea zurückliegt.Die Aussichten sind gut, dass der koreanische Kapitalmarkt auch dann noch glänzen wird, wenn die olympische Flamme schon längst erloschen ist.__________________________________