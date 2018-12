US-Markt nach der Wahl: Zwischen Stillstand und Bewegung

€uro am Sonntag

Die große Überraschung Anfang November ist ausgeblieben, die US-Zwischenwahlen haben zu dem erwarteten Ergebnis geführt. Auch wenn noch nicht alle Stimmen final ausgezählt sind, lässt sich festhalten: Im Repräsentantenhaus werden künftig die Demokraten das Sagen haben, während der Senat in republikanischer Hand bleibt.Trotz des sogenannten "split congress" ist eine Botschaft deutlich: Die Wahlergebnisse untermauern die strukturellen Veränderungen in der amerikanischen Politik. Erneut hat die deutliche Mehrheit der Wähler in den USA ihr Kreuz bei den Kandidaten der Demokraten gemacht. Geografisch aber dominieren die Republikaner, die wie 2016 bei der Präsidentschaftswahl vor allem in den ländlichen Regionen bei den Wählern punkten konnten und damit die Senatsmehrheit verteidigten.Durch den geteilten Kongress wird das Regieren für die Trump-Adminis­tration sicherlich nicht leichter. Aufgrund des US-Systems von "Checks and Balances" brauchen Gesetzesvorhaben in nahezu allen Fällen die Zustimmung beider Kongresskammern ebenso wie die Zustimmung des Präsidenten. Die Mehrheitsfraktion der jeweiligen Kammer stellt automatisch dort auch alle Vorsitzenden von Parlamentsausschüssen und beide Kammern können jeweils voneinander unabhängige Untersuchungsausschüsse einrichten. Insofern stellt sich die Frage, ob und wie die beiden politischen Lager mit- oder gegeneinander arbeiten werden.

Konzentration Trumps auf die Außen- und Handelspolitik

Das aktuelle Stimmungsbild in den USA lässt wenig Zweifel, dass das Miteinander schwierig werden dürfte. Die Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten ist so tief wie lange nicht. Man kann also getrost davon ausgehen, dass die ganz großen Gesetzgebungsvorhaben in den kommenden zwei Jahren eher nicht umgesetzt werden. Das bedeutet auch, Donald Trump würde innenpolitisch zu dem, was die US-Amerikaner landläufig als "lame duck" bezeichnen: der Präsident als lahme Ente.

Langeweile sollte trotzdem nicht aufkommen. Das demokratisch dominierte Repräsentantenhaus dürfte dem Präsidenten mit einer ganzen Reihe von Untersuchungsausschüssen das Leben schwermachen. Umgekehrt dürfte sich Trump aufgrund des innenpolitischen Patts vor allem auf die Außen- und Handelspolitik konzentrieren. In beiden Feldern ist er nicht von der Zustimmung des Kongresses abhängig und kann mehr oder minder frei schalten und ­walten. Seine Freiheiten schließen die Truppenentsendung und die einseitige Verhängung von Zöllen sowie die Kündigung von Handelsabkommen mit ein - dagegen aber nicht die Einrichtung von Handelsabkommen. Der Einblick der vergangenen zwei Jahre in das Gemüt des Präsidenten lässt ahnen, dass er diesen Freiraum weidlich ausnutzen wird, um auf der handelspolitischen Bühne zu punkten.Welche Themen gibt es in den kommenden Wochen zu beachten? Entscheidend für den Fortgang der globalen Märkte dürfte der Fortgang des Handelsstreits sein. Das gilt für die Konfliktlinie zwischen den USA und China ebenso wie für die im Raum stehenden Zölle für Automobile aus der EU.Die Blicke der Investoren richten sich auf das G-20-Treffen Ende November, von dem sich viele zumindest eine Form der Annäherung von Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping erhoffen. Auch wenn es nicht zum Schulterschluss der Großmächte kommen dürfte: Alles, was nicht in Richtung einer weiteren Eskalation deutet, ist schon mal ein gutes ­Zeichen.

Die große Furcht vor dem Government Shutdown

Mit Blick auf die US-Märkte gilt es, die Haushaltsverhandlungen zu beobachten. Die werden ohnehin schon knifflig, weil die teure Steuerreform des vergangenen Jahres gegenfinanziert werden muss. Der Rückenwind der Maßnahme ebbt also langsam ab und bedroht die US-Konjunktur. Sollten sich die beiden Lager im Herbst nicht auf einen neuen Haushaltsplan einigen können, droht einmal mehr der sogenannte Government Shutdown, also die Schließung von Regierungsbehörden. Dann stehen weite Teile des öffentlichen Lebens still - und das wäre für die Märkte alles andere als förderlich. Ein Experte von Standard & Poor’s hat ausgerechnet, dass ein Shutdown die US-Wirtschaft pro Woche etwa 6,5 Milliarden Dollar kostet. Ein Zwangskoma der US-Regierung unter Präsident Obama im Oktober 2013 dauerte 16 Tage, der wirtschaftliche Schaden belief sich damals auf mindestens 24 Milliarden Dollar.



Angesichts der skizzierten Risiken stellt sich freilich die Frage, warum die US-Märkte auf die Wahl mit Kursaufschlägen reagiert haben. Das liegt sicherlich auch daran, dass die US-Wirtschaft nach wie vor robust ist. Auch wenn der Zyklus schon sehr lange läuft, sind die Makrodaten intakt und die Gewinnaussichten positiv. Unterstützend kommt hinzu, dass viele US-Adressen großvolumige Aktienrückkäufe planen. Erstmals in der Geschichte dürften sich diese Maßnahmen im laufenden Jahr auf mehr als eine Billion US-Dollar summieren.



Für US-Aktien spricht in dieser Phase aber auch schlicht die Statistik. Schaut man auf die Historie, dann sieht man: Eine geteilte Regierung scheint den Kursen an der Wall Street gutzutun. So stiegen seit 1928 die US-Börsen in Zeiten ­eines republikanischen Präsidenten in Kombination mit einem geteilten Kongress um durchschnittlich zwölf Prozent pro Jahr. Das macht Hoffnung.



Ebenfalls interessant würde es, wenn sich die beiden Parteien über die Notwendigkeit von Infrastrukturmaßnahmen einig würden. Trump hatte derartige Stimuli bereits im Wahlkampf 2016 versprochen, sie aber trotz der Mehrheit in beiden Kammern nicht in die Tat umsetzen können. Die Demokraten haben sich zumindest vor der Wahl noch recht aufgeschlossen gezeigt, was den Märkten Nahrung gibt. Sollte der Staat Geld in die Hand nehmen, um beispielsweise marode Brücken und Straßen zu sanieren, dann wäre das für Grundstoffkonzerne und Bauunternehmen eine gute Nachricht.

Die Statistik spricht weiterhin für Aktien aus den USA

Doch das scheint Stand heute noch ­Zukunftsmusik. Von zentraler Bedeutung für die Aktienmärkte werden in den kommenden Wochen die nachlassenden Effekte aus der Steuerreform ­sowie die Haushaltsdebatten im Kongress sein.



Für ein spannendes Aktienjahr sollte einmal mehr gesorgt sein. Denn bei allen Unsicherheiten: Die Abverkäufe im Oktober haben die Bewertungen deutlich gestutzt. Für aktive Investoren gibt es in den USA, dem größten Aktienmarkt der Welt, nach wie vor eine Fülle von glänzenden Gelegenheiten.



Kurzvita



Benjardin Gärtner

Leiter Aktienfondsmanagement bei Union Investment

Der gelernte Bank- und Diplom-Kaufmann ist eines von sechs stimmberechtigten Mitgliedern des "Union Investment Committee", das die Kapitalmarktstrategie von Union Investment formuliert. Union Invest­ment ist die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken.













