Bilanzen: Schlummernde Risiken

Der entsprechende Anteil an allen Darlehen in den Bilanzen der Geldhäuser sei im zweiten Quartal 2017 um ­einen Punkt auf 4,6 Prozent gefallen, teilte die EU-Kommission mit. Trotz des positiven Trends summierten sich die Wackel-Darlehen in der EU auf 950 Milliarden Euro. In den 19 Euroländern machten sie 5,4 Prozent des Kreditvolumens aus.Besonders stark betroffen ist neben Italien vor allem Griechenland: Bei den dortigen Banken sind laut EU fast die Hälfte aller Kredite als ausfall­gefährdet eingestuft. Bei deutschen Instituten sind es dagegen weniger als drei Prozent.Kredite gelten dann als ausfallgefährdet, wenn ihre Rückzahlung 90 Tage oder länger überfällig ist. Die als "non performing loans" (NPLs) bezeichneten Kredite sind in vielen Fällen ein Resultat der Finanz- und Weltwirtschaftskrise von 2008/09.