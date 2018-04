Börsengänge: Berater EY rechnet mit bis zu 18 Neuemissionen

€uro am Sonntag

Insgesamt wagten hierzulande 2018 bislang sechs Unternehmen den Schritt aufs Parkett, darunter Cyan und Stemmer Imaging im Wachstumssegment Scale sowie Instone Real Estate und Dermapharm im Prime Standard.Das gesamte Emissionsvolumen in Deutschland belief sich laut einer Studie der Unternehmensberatung EY auf 6,5 Milliarden Euro. Gemessen am Emissionsvolumen war das abgelaufene Quartal damit das stärkste seit dem Jahr 2000. Trotz der jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten hält EY-Experte Martin Steinbach für das laufende Jahr insgesamt bis zu 18 Börsengänge in Deutschland für realistisch."Mit dem Rekordvolumen im ersten Quartal haben wir einen starken Start und eine gute Vorlage für weitere Börsengänge im weiteren Jahresverlauf", sagt Steinbach. "Die Konjunktur entwickelt sich gut, das Bewertungsniveau an den Börsen ist weiter hoch, die Zinsen bleiben niedrig und die Unternehmensgewinne steigen."________________________________