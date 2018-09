Börsengang: KraussMaffei noch 2018 in Shanghai

€uro am Sonntag

Aus informierten Kreisen hieß es am Freitag: "Das Listing an der Börse Shanghai wird wie geplant noch in diesem Jahr stattfinden, der Prozess dazu läuft."Dass KraussMaffei eine Notiz in Frankfurt anstreben soll, wie zwischenzeitlich spekuliert worden war, treffe dagegen nicht zu. "Dazu gibt es ein klares Nein. Es wird kein Listing in Frankfurt geben", sagte der Insider gegenüber €uro am Sonntag. Die Pressestelle von KraussMaffei wollte diese Informationen auf Anfrage nicht kommentieren.Der Chemieriese ChemChina , der KraussMaffei 2016 mehrheitlich übernommen hat, will den Münchner Konzern als Kerngeschäft in eine bereits in Shanghai börsennotierte Tochter einbringen. Das Umsatzvolumen soll dadurch von 1,3 Milliarden Euro (2017) auf 1,6 Milliarden wachsen.Mit dem Börsengang ist eine Kapitalerhöhung von 200 Millionen Euro geplant. Mittelfristig strebt Vorstandschef Frank Stieler in der neuen Konstellation zwei Milliarden Umsatz an.___________________