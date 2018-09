Daimler attackiert EU wegen CO₂-Regeln

€uro am Sonntag

Die Ziele seien "deutlich zu anspruchsvoll", sagte der Chef von Mercedes-Benz Lkw, Stefan Buchner, am Rande der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover gegenüber €uro am Sonntag. In den vergangenen 20 Jahren sei der CO₂-Aus­stoß von Trucks "um durchschnittlich rund ein Prozent pro Jahr" verringert worden.bedeuten hingegen rein rechnerisch allein bis zum Jahr 2025 eine Reduzierung von 2,7 bis 2,8 Prozent pro Jahr. Bis zum Jahr 2030 müssten die CO₂-Emissionen sogar um durchschnittlich 3,8 Prozent pro Jahr sinken. Die EU-Vorgaben seien "technisch schwer erreichbar, aufwendig und sehr teuer", mahnte Buchner mit Blick auf entsprechende Verbesserungen.Ähnlich wie bei Autos will die EU-Kommission künftig auch bei Nutzfahrzeugen den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids deutlich verringern. Nach den im Mai vorgestellten Plänen sollen die CO₂-Emissionen von Lastern bis zum Etappenziel 2025 um 15 Prozent zurückgehen, bis 2030 peilt die EU-Kommission einen Wert von 30 Prozent an.von Kohlendioxid ist unmittelbar an den Spritverbrauch gekoppelt. Die Branche investiere "jährlich Milliarden in neue Motoren und andere Maßnahmen zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und damit auch des CO₂-Ausstoßes", ­erklärte Buchner. Ein Großteil der Lkw-Betriebskosten entfällt auf Diesel._____________________