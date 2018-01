Deutschlands Wachstum: "Das ist Hochkonjunktur"

€uro am Sonntag

Der Industrieverband BDI rechnet nach dem starken Wachstumsschub 2017 im laufenden Jahr sogar noch mit einer Beschleunigung. Um 2,25 Prozent soll demnach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018 zulegen. "Die deutsche Wirtschaft ist auf dem Weg in die Hochkonjunktur", sagte BDI-Chef Dieter Kempf. Die Kapazitäten der Industrie seien so gut ausgelastet wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Zudem würden die Unternehmen wohl auch deutlich mehr investieren. Obwohl der Arbeitskräftemangel zunehmend zum Problem werde, sieht Kempf noch keine Überhitzungsgefahren für die Wirtschaft.Nach den am Donnerstag vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Zahlen ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent gewachsen - so stark wie seit 2011 nicht mehr und inzwischen das achte Jahr in Folge. Rekordbeschäftigung und steigende Reallöhne sorgten auch für stärkeren privaten Konsum. Die anziehende Weltkonjunktur wiederum trieb das Geschäft der Exportfirmen an. Die gute Konjunktur schlug sich auch im Staatshaushalt nieder. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung verbuchten zusammen einen Rekordüberschuss von 38,4 Milliarden Euro.Mit Blick auf 2018 sieht der Industrieverband BDI vor allem globale Risiken. Dabei gingen die größten Bedrohungen von den wichtigen Handelspartnern China, USA und Großbritannien aus. In China nehme die kommunistische Partei immer stärker auf Geschäfts- und Investi­tionsentscheidungen Einfluss. Zudem fehle es dort nach wie vor an Offenheit. In den USA gilt US-Präsident Donald Trump als politischer Unsicherheitsfaktor. Es drohten weitere protektionistische Schritte. Beim Brexit muss sich die deutsche Wirtschaft notfalls auch auf einen "harten" Ausstieg der Briten aus der EU einstellen.Nach Einschätzung der Allianz hat sich die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland im vierten Quartal zwar etwas verlangsamt. Da die Auftragseingänge in der Industrie in den letzten Monaten weiter kräftig angezogen hätten, sei dies aber keine Belastung. Für 2018 erwartet Allianz-Volkswirt Rolf Schneider deshalb sogar ein Wachstum der deutschen Wirtschaft von 2,4 Prozent.Schneider richtet den Blick auf das kräftige Beschäftigungswachstum von 1,5 Prozent im vergangenen Jahr - der stärkste Zuwachs in den letzten zehn Jahren. Angesichts der demografischen Entwicklung werde sich die Dynamik am Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren verringern, glaubt Schneider. 2018 dürfte es noch ein Plus von 1,2 Prozent werden. "Alles in allem bleibt die deutsche Wirtschaft 2018 voraussichtlich auf klarem Wachstumskurs. Überhitzungserscheinungen und Kapazitätsengpässe dürften nur in einigen Branchen wie dem Bau von Bedeutung sein."