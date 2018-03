Erfolgreiches Debüt für Healthineers

€uro am Sonntag

Bildquellen: Siemens AG

So viel Aufregung vor einem Börsengang war selten auf dem Frankfurter Parkett: Ausgerechnet am Tag der Erstnotiz von Siemens Healthineers legte eine Störung den Xetra-Handel lahm, der DAX startete mit knapp 45 Minuten Verspätung - auch der erste Kurs von Healthineers ließ auf sich warten. "Hoffentlich kein schlechtes Zeichen", raunt einer der Wartenden im Gedränge des Börsensaals. "Wir lassen uns davon nicht verunsichern", sagt ein Healthineers-Sprecher."Erster Preis: 29,10 Euro!", schallt es plötzlich durch den Saal. Große Erleichterung: Die Verantwortlichen läuten die Börsenglocke - besonders laut und ausgiebig. Der Kurs klettert auf 29,30 Euro. Geschafft.Inmitten der Händlertische baute Healthineers ein "Magnetom" auf, das hauseigene Aushängeschild unter den Magnetresonanztomografen. Auf dem Display erscheinen die Daten des verletzten Nationaltorhüters Manuel Neuer, der als Ehrengast zu der Börsenpremiere nach Frankfurt kam und fast schüchtern auf das Getümmel im Börsensaal blickte. Healthineers ist offizieller "Medizintechnikpartner" von Neuers Verein FC Bayern München.Die 150 Millionen Healthineers-­Aktien waren zuvor zu 28 Euro zugeteilt worden. Siemens nimmt mit dem Börsengang damit 4,2 Milliarden Euro ein. ­Healthineers ist die viertgrößte Neuemission in Deutschland seit 2000. Größere Volumina erreichten nur die Deutsche Post, die frühere Siemens-Tochter ­Infineon und zuletzt 2016 die RWE-­Abspaltung Innogy, die auf 4,6 Milliarden Euro kam.Der Erlös des Börsengangs soll komplett an Siemens gehen. Es gibt noch keine konkreten Angaben, wofür das Geld verwendet wird. Früheren Angaben zufolge könnten damit bei Healthineers Schulden abgebaut werden, um die Beweglichkeit zu erhöhen. Primäres Ziel des Börsengangs ist es, dass ­Healthineers künftig Übernahmen mit eigenen Aktien selbst finanzieren kann."Mit unserer Strategie ‚Vision 2020‘ haben wir die Weichen dafür gestellt, dass die Siemens- Gesundheitssparte ihr Poten- zial erschließen kann", sagte Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas. Siemens wiederum habe die Möglichkeit, über ihre strategische Mehrheitsbeteiligung vom Erfolg zu profitieren."Während Healthineers seit Freitag notiert ist und als Kandidat für den MDAX gilt, steht mit der Fondsgesellschaft DWS ein weiterer Börsenkandidat unmittelbar vor dem Start. Die Fonds­tochter der Deutschen Bank will am kommenden Freitag (23. März) in Frankfurt ihr Debüt auf dem Parkett geben. Schon vorab konnte die DWS zwei neue Großaktionäre ins Boot holen: den japanischen Investor Nippon Life, der sich als "Ankerinvestor" bereits fünf Prozent gesichert hat, sowie die französische Investmentfirma Tikehau, die vier Prozent erwerben will.Beide Investments sind stra­tegisch: Während sich mit Nippon Life die Vertriebsperspek­tiven von DWS in Asien verbessern, könnten die auf alternative Investments spezialisierten Franzosen das Produktportfolio der Frankfurter erweitern. Das lässt Wachstumsfantasie aufkommen, was neben der angekündigten hohen Ausschüttungsquote von 65 bis 75 Prozent für ein Investment spräche. Angesichts des Marktumfelds ist die Aktie aber nur Risikofreudigen zu empfehlen.Seit Mittwoch können Anleger die DWS-Papiere zu 30 bis 36 Euro je Aktie zeichnen. Die Deutsche Bank will insgesamt 20 bis 25 Prozent der Anteile auf den Markt bringen und damit 1,2 bis 1,8 Milliarden Euro einsammeln. Die Bücher seien bereits wenige Stunden nach Beginn der Zeichnungsfrist gefüllt gewesen, teilten die begleitenden Banken mit. Die Zeichnungsfrist für Privatanleger läuft noch bis zum 21. März, für Institutionelle bis zum 22. März. An diesem Tag wird auch der Platzierungspreis festgelegt. Gelingt der Börsengang, könnte Deutsche-Bank-Chef John Cryan zumindest bei einer der zahlreichen Baustellen im größten deutschen Bankkonzern Vollzug melden.__________________________